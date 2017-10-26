Патриарх Кирилл заявил, что в Русской православной церкви (РПЦ) с пониманием относятся к приглашению в Москву трудовых мигрантов, поскольку в столице не хватает рабочих рук для строительства домов и дорог, сообщает "Интерфакс".
"Все больше и больше возникает тема демографическая в нашей стране среди специалистов, среди общественности. Огромная территория России, ее нужно осваивать, нужно работать, а рабочих рук не хватает",- заявил патриарх на открытии Общецерковного съезда по социальному служению.
Он отметил, что в Москве идет программа реновации, строятся дома, дороги.
Патриарх задал вопрос, "кто все это строит" и сам на него ответил: "Это не жители города Москвы, это не православные люди. Но мы с пониманием относимся к этому, потому что без приглашения так называемых гастарбайтеров всего этого сделать невозможно".
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