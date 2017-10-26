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МВД Украины квалифицирует взрыв в центре Киева, как теракт

, ИА "Амител"
В результате взрыва пострадали пять человек включая депутата Мосийчука и его охранника

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua/

Взрыв в центре Киева, в результате которого ранен депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук, квалифицируется как теракт, расследование займется СБУ, сообщает РИА Новости.

"Открыто уголовное производство по статье 258 Уголовного кодекса Украины — террористический акт", — говорится в сообщении МВД Украины.

В результате взрыва, по данным ведомства, пострадали пять человек включая Мосийчука и его охранника, который позднее скончался в больнице. "Охранник депутата, 30-летний работник полиции полка особого назначения, погиб от полученных ранений", — говорится в сообщении.

Взрыв в центре Киева у здания телеканала "Эспрессо" прогремел вечером в среду. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, мощность взрывного устройство, заложенного в мотоцикле, составила не менее одного килограмма в тротиловом эквиваленте.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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