Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в эфире вечернего шоу Владимира Соловьева пришел в ярость во время спора коллегой по Госдуме Константином Затулиным, сообщают "Вести".
Единоросс Затулин напомнил Жириновскому об обещаниях его партии перед выборами в 1993 году, чем вызвал приступ ярости у лидера ЛДПР. Владимир Вольфович, в свойственной ему экспрессивной манере, обрушил на оппонента град выражений, обвинив во лжи.
Соловьев с большим трудом удержал Жириновского от рукоприкладства в прямом эфире. Впрочем, сам Жириновский пообещал, что у Затулина "башка будет валяться на земле".
Ранее Владимир Жириновский заявил о необходимости проводить более жесткую внешнюю политику, а также предложил найти замену главе МИД России Сергею Лаврову.
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