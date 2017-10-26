Фото: vk.com/barneos22
Подробности смертельного наезда маршрутного автобуса на женщину-пешехода 1956 года рождения, случившегося вечером 25 октября в Барнауле, сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД.
По данным полиции, трагедия произошла в 19:15 в районе пересечения улиц Челюскинцев и Загородная.
"В районе дома №2а по улице Челюскинцев водитель автобуса Hyundai Country 1968 года рождения допустил наезд на женщину-пешехода 1956 года рождения. В результате полученных травм пострадавшая скончалась", — проинформировали в ГИБДД.
По факту аварии проводится проверка.
Комментарии
где подробности то?
а какие еще нужны подробности? Переходила в темное время суток не по пешеходному переходу. Этого достаточно.
старуха подкинула проблем!
поделом...ибо нефиг переходить дорогу в неположенном месте. водилу жаль, затаскают теперь
6.10.2017 09:28
- гость -
старуха подкинула проблем!
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60 лет - это не старуха. Хоть бы иногда голову включали.
Какие все добрые. "Поделом...." А если бы это был ваш близкий человек. Старики как дети, не отдают себе отчёт в действиях.
поделом...ибо нефиг переходить дорогу в неположенном месте. водилу жаль, затаскают теперь
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У нас далеко не все дороги оборудованы пешеходными переходами.
Сама каждый день вожу ребенка в школу, переводя через дорогу БЕЗ пешеходного перехода. Потому что его ВООБЩЕ в принципе нет на этой улице.
Обращались в администрацию, писали в ГИБДД о необходимости оборудовать пешеходный переход. Отказ - слишком мало народу переходит эту улицу. И никого не колышет, что дети со всего нашего девятиэтажного дома по дороге в школу каждый день переходят эту улицу ВНЕ пешеходного перехода.
А машин из года в год всё больше, приходится ждать, пока все проедут, чтобы перейти дорогу.
26.10.2017 09:39
- гость -
Какие все добрые. "Поделом...." А если бы это был ваш близкий человек. Старики как дети, не отдают себе отчёт в действиях.
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Еще один. Я не пойму, у вас проблемы с русским языком или с математикой? 60 лет - какой тебе старик?
60 лет - это не старуха. Хоть бы иногда голову включали.
А кто это? Прошло 15 лет после бабы-ягодки.
26.10.2017 09:43
- гость -
отмазки-отговорки))
улиц без переходов нет, другой вопрос, что вам лень идти до него лишние 200 метром.
и штрафы таким пешим надо сделать, как водителям - 1500 а не 500 рублей
тогда и порядок будет
Старики как дети, не отдают себе отчёт в действиях.
60 лет - это не старуха. Хоть бы иногда голову включали.
определитесь кому из вас голову включить.
и на этой улице, где бабку сбили, 100% есть не один пешеходный переход и даже регулируемый
60 лет - это не старуха. Хоть бы иногда голову включали.
А кто это? Прошло 15 лет после бабы-ягодки.
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Это пожилая женщина. Стариками начинают называть людей ближе к 80-ти.
26.10.2017 09:48
- гость -
26.10.2017 09:43
- гость -
отмазки-отговорки))
улиц без переходов нет, другой вопрос, что вам лень идти до него лишние 200 метром.
и штрафы таким пешим надо сделать, как водителям - 1500 а не 500 рублей
тогда и порядок будет
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ЕСТЬ улицы БЕЗ переходов. Улица Бабуркина - попробуй перейди ей в направлении от дома №11 в сторону 102-ой школы. Там в принципе нет переходов.
26.10.2017 09:49
- гость -
Старики как дети, не отдают себе отчёт в действиях.
60 лет - это не старуха. Хоть бы иногда голову включали.
определитесь кому из вас голову включить.
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У вас точно проблемы с русским языком и математикой.
Повторяю для двоечников - 60 лет - это пожилой человек, а не старик. "Стариковский" возраст начинается ближе к 80-ти годам.
26.10.2017 09:54
- гость -
Средняя продолжительность жизни в России по итогам первого полугодия этого года составила 72,4 года. В 80 уже не живут по статистике.
нарисуйте
26.10.2017 09:56
- гость -
так там и потока машин нет и транспорт общественный не ходит
и потом, даже если вы нарушаете и переходите дорогу в неположенном месте, глаза то вам на кой хрен?! если нет машин - иди, но если ты видишь приближающийся транспорт - пропусти его!!!
машина - она ж давит насмерть, а не целует в щечку
Это пожилая женщина. Стариками начинают называть людей ближе к 80-ти.
Судя по ее поступку, она не пожилая, а тупая СТАРУХА!!!
когда вам стукнет 60 тогда вы расскажете как вам радостно шлёпать 200 туда 200 обратно лишних метров, если вообще сможете их преодолеть
когда вам стукнет 60 тогда вы расскажете как вам радостно шлёпать 200 туда 200 обратно лишних метров, если вообще сможете их преодолеть
бабка не смогла или, что более вероятно не захотела. и где теперь бабка?
если вы, бараны, претесь там где нельзя, то вы хотя бы инстинкт самосохранения попытайтесь разбудить.
это участок между 2 светофорами, и шла она наверное именно по переходу, маршрутка в этом месте поварачивает, возможно как у нас любят летел на желтый резко по газам в поворот, а там опа и пешеход, а скорость у него была значительная,если сразу насмерть
26.10.2017 10:13
месный
и буду шлепать, т.к. хочу жить, а не сдохнуть под колесами авто
26.10.2017 10:16
- гость -
сам то давно бараном перестал быть? да ты теперь не баран, раз пидальки нажимаешь и руль крутишь - теперь все остальные бараны ехать мешают, догадайся, как вас называют
26.10.2017 10:22
месный
вы - злоё ущербное создание)), вам никто не мешает купить авто и не передвигаться пешком
26.10.2017 10:22
месный
В натуре, ты деревянный... Ты, что за бабку скажешь? Она была ПРАВА, но не убедилась в безопасности и потому ее закатали? Или же она была НЕ ПРАВА, не убедилась в своей безопасности и потому ее закатали?