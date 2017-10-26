Ввести штрафы за простой вагонов на станциях выгрузки предложило Министерство транспорта РФ, сообщает "Коммерсант". Такими мерами ведомство намерено решить проблему острой нехватки подвижного состава для мукомольных предприятий.
Также среди предложений прозвучала идея продлить рабочую неделю для сотрудников Россельхознадзора, которые занимаются оформлением фитосанитарных документов на железнодорожные перевозки зерна. Такая мера позволит выполнять отгрузки и по выходным. Вследствие этого может высвободиться порядка 20% парка и улучшиться оборот вагонов-зерновозов.
Необходимость введения таких мер продиктована дефицитом вагонов, с которым уже столкнулись производители соли и щебня. Это также может отрицательно сказаться и на снабжении мукомольных предприятий Санкт-Петербурга. Из-за активного экспорта зерна вагоны не доходят до местных переработчиков. По оценке властей города, это грозит дефицитом хлебопекарной продукции и ростом цен.
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