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Барнаульская команда "АлтайБаскет" в рамках первого тура Суперлиги-2 дома дважды проиграла московскому "Руна-Баскет". Игры прошли 24 и 25 октября в СК "Победа".
В этом сезоне алтайский коллектив делает ставку на молодых воспитанников. Однако уровень соперников в этом году довольно серьезный.
В первом матче столичные гости уже с первой четверти вырвались вперед и на протяжении всей игры не давали усомниться в своем превосходстве — 60-86. Повторный матч между барнаульской и московской командами также прошел с ощутимым преимуществом последних. Наша команда смогла лидировать только в первой четверти, потом гости перехватили инициативу и вновь довели счет до разгромного — 58-73.
"Руна-Баскет" – команда, претендующая на медали. Мы понимали, что только терпение, самоотверженная игра в обороне позволят нам войти в концовки и бороться за победы. К сожалению, так не получилось – азарт захлестнул нас. Перед стартовой игрой в чемпионате сказал ребятам: "Главное, чтобы огонь не превратился в пожар". Важно было сохранить баланс, но, к сожалению, нам это не удалось. Полетели, понеслись… Много невынужденных потерь – это просто катастрофа. Что в товарищеских играх, что сейчас делаем по 20 потерь за матч, причём отдаём мяч нелепо. Это и стало ключевым фактором. По борьбе, по самоотдаче к ребятам претензий нет. Будем направлять их в командное русло, чтобы было больше коллективных взаимодействий", — приводит "Алтайский спорт" слова тренера "АлтайБаскета" Евгения Горева.
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