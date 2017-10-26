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Горящие леса на российском Дальнем Востоке, а также в приграничных районах Китая обернулись задымлением во Владивостоке, передает РИА "Новости" со ссылкой на слова представителя Примгидромета Виктора Чулкова.
"Во Владивостоке наблюдается задымление из-за лесных пожаров в Приморье, в приграничных районах КНР, в Приамурье и Хабаровском крае", — сказал он, добавив, что из-за слабого ветра задымление не рассеивается.
Он также заявил, что в четверг со второй половины дня ветер, как ожидается, изменит направление на южное, что, вероятно, позволит рассеять дым. Дальнейшая же обстановка будет зависеть от пожаров в лесах.
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