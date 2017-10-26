Новые правила провоза ручной клади в самолетах вступают в силу в России с 5 ноября, информирует ТАСС. Так, норма бесплатного провоза ручной клади, установленная авиакомпанией, не может быть меньше пяти килограммов.
Кстати, эта цифра может быть и больше, решение отдается на откуп авиакомпаний, но точно не меньше. Габариты ручной клади будет устанавливать сам перевозчик. И главным параметром при этом станет емкость полки для багажа в салоне самолета.
Ручная кладь, превышающая по весу указанную норму, должна быть сдана пассажирами в багажное отделение.
В правилах немного изменился перечень вещей, которые можно взять в салон помимо ручной клади без дополнительной оплаты. Речь идет о портфеле, дамской сумке, рюкзаке, верхней одежде, детском питании. Полный список вещей, которые можно пронести на борт, смотрите тут.
Комментарии
составит не менее пяти килограммов.
но точно не меньше.
А если ручная кладь от О.1 до 4,9 кг , то только в багаж.
Ужос!
5 кг пенопласта
Такое возможно только в нашей стране)
Зарубежные авиакомпании ставят нормой багаж в 30кг.
Сдается мне, что Беда установит габариты 10 см * 10 см * 10 см. И ведь не поспоришь, им дано право устанавливать габариты))) А полки они если что подкорректируют под нужный размер.