Четверг, 26 Октябрь, 10:33

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Готовы ли вы платить за парковку в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,61
€ 67,77
2°
Обь
108см +10

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Народный знак качества-2017Дорожный ремонт – 2017 Отопительный сезон 2017-2018
Новости

Новые правила провоза ручной клади в самолете вступают в силу 5 ноября

, ИА "Амител"
Ранее вступил в силу закон, разрешающий авиакомпаниям продавать билеты по безбагажным тарифам

Новые правила провоза ручной клади в самолетах вступают в силу в России с 5 ноября, информирует ТАСС. Так, норма бесплатного провоза ручной клади, установленная авиакомпанией, не может быть меньше пяти килограммов.

Кстати, эта цифра может быть и больше, решение отдается на откуп авиакомпаний, но точно не меньше. Габариты ручной клади будет устанавливать сам перевозчик. И главным параметром при этом станет емкость полки для багажа в салоне самолета.

Ручная кладь, превышающая по весу указанную норму, должна быть сдана пассажирами в багажное отделение.

В правилах немного изменился перечень вещей, которые можно взять в салон помимо ручной клади без дополнительной оплаты. Речь идет о портфеле, дамской сумке, рюкзаке, верхней одежде, детском питании. Полный список вещей, которые можно пронести на борт, смотрите тут.

 


Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

26.10.2017 09:45
- гость -

составит не менее пяти килограммов.

но точно не меньше.
А если ручная кладь от О.1 до 4,9 кг , то только в багаж.
Ужос!

0  0
26.10.2017 09:58
iOne

5 кг пенопласта

0  0
26.10.2017 10:23
ф каЦке

Такое возможно только в нашей стране)
Зарубежные авиакомпании ставят нормой багаж в 30кг.

0  0
26.10.2017 10:24
- гость -

Сдается мне, что Беда установит габариты 10 см * 10 см * 10 см. И ведь не поспоришь, им дано право устанавливать габариты))) А полки они если что подкорректируют под нужный размер.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя


Архив новостей
< октябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
10:32
Специальные предупреждения появились на берегах рек и озёр Алтайского края 0
10:27
С днем жестянщика: снежное утро в Барнауле началось с аварий 0
10:13
Зима пришла: трассы Алтайского края покрылись льдом 0
10:02
Фотограф из Барнаула с помощью краудфандинга собирает деньги на календарь 0
09:50
Дым от лесных пожаров окутал Владивосток 0
09:41
Курортный сбор с гостей Белокурихи начнут взимать с 1 мая 2018 года 1
09:35
Новые правила провоза ручной клади в самолете вступают в силу 5 ноября 4
09:28
"АлтайБаскет" потерпел два поражения в стартовых матчах чемпионата 0
09:17
Минтранс предложил штрафовать за простой вагонов 0
09:08
Подробности смертельного наезда маршрутки на пенсионерку в Барнауле 26
08:51
Несколько тысяч дворов Алтая войдут в проект благоустройства единороссов 8
08:34
Правозащитники Amnesty сравнили этапирование заключенных в России с пытками 18
08:19
В Барнауле с первого раза не нашли подрядчика для строительства "Сказки" 3
08:06
Коттедж со своей лесной зоной на участке продают под Барнаулом за 15 млн 0
07:45
Восемнадцать мне уже: что в России можно делать с 18 лет 1
07:24
Прятки с собственными детьми: как приставы взыскивают долги по алиментам 46
07:03
Скандальный фильм "Матильда" начали показывать в Барнауле: куда бежать смотреть 4
06:44
Как распознать фальшивые деньги и что делать, если они попали в ваш кошелек 4
06:23
Мокрый снег с метелями прогнозируют в Алтайском крае 26 октября 0
06:01
Посчитаем денежки: гид по доходам жителей Алтая и других сибиряков 6
05:41
"По морде дам": Жириновский устроил скандал с единороссом в шоу Соловьева 5
04:33
МВД Украины квалифицирует взрыв в центре Киева как теракт 1
03:14
Патриарх Кирилл рассказал о потребности Москвы в гастарбайтерах 10
02:18
Восьмиклассника нашли в школьном туалете в Волгограде с ранением в сердце 7
01:07
Двоих полицейских расстреляли в Ессентуках 0
00:55
Матвиенко допустила возвращение графы "против всех" на выборах 3
23:49
Мизулина: ежегодно в России изымают из семей 305 тысяч детей 0
23:36
Региональных депутатов хотят наделить административной неприкосновенностью 3
23:16
Робби Уильямс рассказал, почему отменил концерты в России 0
22:36
Помощника прокурора похитили в Москве, но потом передумали и довезли домой 2
22:12
Маршрутка сбила насмерть женщину в Барнауле 2
22:09
Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста 0
21:48
"Лаборатория Касперского" случайно "украла" секретные данные АНБ 2
21:28
Арестован абхазский банкир, подозреваемый в хищении у Этуша 28 млн рублей 0
21:14
Процентную ставку по ипотеке до конца года снизят на 1% в половине банков 0
20:48
Путин поручил проиндексировать пенсии военных с 1 января 2018 года 7
20:24
Золотов назвал "эмоциональный всплеск" причиной расстрела бойцов в Чечне 1
20:04
Оклады федеральных госслужащих собираются повысить в 2019 и 2020 годах 1
19:53
СМИ сообщили о планах Собчак сменить имя и фамилию перед выборами 6
19:28
Путин: задолженность по зарплате составляет около 3,5 млрд рублей 0
19:06
Коротко о главном: страсти по "Спичке", Нагорный парк и мигранты на Алтае
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 25 октября
18:52
Кремль о словах Собчак: они неправильные по форме и сути 0
18:19
СМИ: актер Кокшенов частично парализован после инсульта 0
18:09
Астрономы нашли первую в истории межзвездную комету 0
17:51
Трассу "Алтай — Кузбасс" завалило снегом 0
17:40
Карлин показал федеральным чиновникам оборонные предприятия Барнаула 8
17:31
Пассажирский автобус протаранил трамвай в центре Барнаула 4
17:23
Жириновский призвал посадить Собчак "лет на пять" за слова о Крыме 11
17:12
Федеральные чиновники обеспокоены горами свалок и отходов в Алтайском крае 8
17:03
"Горная жемчужина": в "Зарядье" прошел показ модного дома дочери Кадырова 5

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0695 от 14.08.2017 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК и РА
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.