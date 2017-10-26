Барнаульский фотограф Павел Филатов объявил о сборе средств на издание настенного календаря "Алтай 2018". Проект размещен на краудфандинговой платформе Planeta.ru.
В 2016 году Павел Филатов собрал 266 тысяч рублей на выпуск календаря "Самые красивые пейзажи России 2017". "Более 15 лет я снимаю Алтайские горы, но ни разу не издавал большой настенный календарь об Алтае. Надеюсь, в этом году вместе мы сможем исправить ситуацию и напечатать добротный календарь. Я не люблю снимать "в стол", фотографии должны работать. Пусть они радуют, вдохновляют и заставляют задуматься о неповторимости, хрупкости алтайских ландшафтов, ранимости сибирской природы. Подобные издания не купить в магазине, я напечатаю тираж для участников проекта", — рассказал фотограф.
Проект стартовал 19 октября, завершится 3 декабря. В настоящее время уже собрано 52 тысячи рублей из требующихся 70 тысяч рублей. Добавим, ранее Павел Филатов подготовил к изданию набор почтовых открыток о Бийске. Они иллюстрируют главные достопримечательности наукограда.
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