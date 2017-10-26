На берегах рек и озёр Алтайского края появляются информационные знаки, обозначающие границы водоемов и прибрежных зон. Эту работу проводит Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края в рамках Года экологии.
В 2017 году было установлено 183 знака на 24 реках (Чарыш, Иня, Суетка, Камышенка, Поперечная и другие), протекающих по территории Краснощековского района, и 181 знак на 14 реках (Катунь, Каменка, Белокуриха, Песчаная и другие) и озере Ая, расположенных в Алтайском районе.
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Всего с 2012 по 2017 год протяженность обозначенных информационными знаками границ составила 2296 километров. В следующие два года таблички будут установлены в Завьяловском, Солонешенском, Красногорском и Косихинском районах.
По информации пресс-службы Минприроды, знаки установлены для информирования граждан и юридических лиц о специальном режиме осуществления деятельности на данных участках.
Так, например, в границах водоохранных зон запрещается использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, осуществление мойки транспортных средств, сброс сточных вод и другое.
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А в границах прибрежных защитных полос нельзя распахивать земли, размещать отвалы размываемых грунтов, пасти сельскохозяйственных животных.
Несоблюдение режима может обернуться штрафом в размере от 500 до 300 тысяч рублей.
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