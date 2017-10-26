Фото: vk.com/barneos22
Автомобилисты в Алтайском крае в четверг, 26 октября, предупреждают друг друга о непростой ситуации на трассах в связи с гололедом.
В социальных сетях водители делятся фотографиями и призывают своих коллег за рулем быть предельно внимательными.
"На трассе Барнаул — Рубцовск местами гололед, работает снегоуборочная техника, будьте внимательны!", "На трассе Косиха — Бийск. Водители предупреждают о неблагоприятной ситуации на дороге", "Гололед, Троицкий район", — такие сообщения публикуются в сообществе Barnaul 22.
Напомним, накануне в Алтайском крае существенно изменилась погода, во многих районах выпал снег.
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