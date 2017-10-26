Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" сообщил о планах выпустить 12 новых моделей машин и еще 11 обновленных версий, сообщает "Федеральное агентство новостей". Первые две новинки и четыре обновления появятся в 2019 году.
К 2026 году компания проведет полную загрузку всех имеющихся производственных мощностей. Так, на трех линиях завода в Тольятти и одной в Ижевске будет налажена сборка моделей Lada, Renault и Nissan.
На предприятии информируют, что до октября этого года им удалось нарастить объем производства на 17,3% — было выпущено с конвейера более 225 тысяч автомобилей. Возросло на 10,2% и контрактное производство Renault и Nissan (77,2 тыс. машин).
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