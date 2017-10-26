Фото: vk.com/barneos22
Снежное утро 26 октября в Барнауле предсказуемо началось с дорожных аварий — горожане сообщают в социальных сетях о ДТП.
"День жестянщика", "Неожиданно наступила зима", — пишут барнаульцы в паблике Barnaul 22, комментируя, в частности, заметки об авариях в Канатном переулке и на пересечении проспекта Ленина с улицей Матросова.
Напомним также, что не самая благоприятная ситуация наблюдается и на загородных автодорогах. Водители предупреждают друг друга о том, что на трассах местами наблюдается гололед, и призывают быть предельно осторожными за рулем.
Комментарии
нормальные люди уже давно переоболуись
нормальные люди и не снимали