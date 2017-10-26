Замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис 25 октября посетил с рабочим визитом Барнаул и проверил качество реализации нескольких федеральных проектов. В частности, региональной программы капремонта, приоритетного президентского проекта по формированию комфортной городской среды, а также провел рабочее совещание по вопросам функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства края.

Заместитель министра оценил качество работ на объекте после капитального ремонта по адресу Попова, 26. Там провели работы по утеплению фасада с применением самой современной технологии. Речь идет о системе, которая позволяет обеспечить оптимальный уровень влажности в помещениях. Стоимость утепления составила 14 миллионов рублей. Здание обшили энергосберегающими панелями "Термолэнд" новосибирского производства. Эта технология в Алтайском крае была, к слову, применена впервые.

В ходе совещания главный государственный жилищный инспектор дал положительную оценку состоянию коммунального комплекса региона.

"Если брать во внимание перечень программ, которые сегодня находятся под пристальным контролем федерального центра, – это, прежде всего, переселение из аварийного жилищного фонда, которое успешно реализовано в части расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. В части капитального ремонта мы наблюдаем в Алтайском крае собираемость более 85%, но важно и то, что деньги на счетах не лежат, а запланированные работы и объемы выполняются. Что касается модернизации коммунальной инфраструктуры, мы всегда обращаем внимание властей регионов на необходимость привлечения инвестиций, особенно на территориях, которые являются экономически развитыми, следует привлекать частный капитал. Хорошим примером является город Рубцовск, где продолжительное время существовала проблема подготовки к зиме и прохождения отопительного периода. Эта проблема сейчас решена за счет заключения концессионного соглашения с обязательствами инвестора в размере более 1 миллиарда рублей. И в целом по региону в части подготовки к зиме у нас на данный момент претензий нет", — подчеркнул на совещании замминистра Андрей Чибис.

Отметим, что на своей странице в Facebook федеральный чиновник выложил несколько постов о посещении столицы Алтайского края. В одном из них он написал, что воспользовался двумя свободными часами, чтобы посмотреть объекты ЖКХ в Барнауле.

"Первый объект — дом после энергоэффективного капремонта фасада. Зима покажет, насколько дома стали теплее, а вот эстетический эффект очевиден. Собственники очень довольны – они сами выбирали ремонт фасада, оценивали разные технологии, а жители соседних домов хотят такое же обновление", — написал он.

Во втором посте он подвел итоги посещения Нагорного парка и будущей лестницы в Барнауле. Там чиновника удивило небольшое количество народа на стройке, что может отразиться на сроках завершения работ.

"Сейчас идут базовые работы, очерчивающие планировку парка и необходимые для дальнейшего обустройства: берегоукрепление, освещение, водостоки и так далее. Сейчас самое время провести широкие общественные и экспертные обсуждения и придумать "изюминку" проекта, то, что будет отражать атмосферу и историю города, отличать этот парк от всех остальных", — написал Андрей Чибис.