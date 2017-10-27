Первенство Сибири по бильярдному спорту прошло в Барнауле

Первенство Сибирского федерального округа по бильярду "Свободная пирамида" прошло с 6 по 8 октября в Сибирском бильярдном центре "Богема". Соревнования проводились в трех группах:
- юноши до 16 лет,
- юноши с 16 до 18 лет,
- девушки до 18 лет.
В категории "юноши до 16 лет" приняли участие 13 спортсменов из 4 городов: Барнаул, Новосибирск, Кемерово, Томск.
- В первом полуфинале встречались Ткачев Евгений (г. Новосибирск) и Козин Артем (г. Кемерово), со счетом 4:0 победу одержал гость из Новосибирска.
- Во втором полуфинале встречались Шаненков Артем (г. Томск) и Коломиец Максим (г. Новосибирск), со счетом 4:3 победу одержал Артем.
- В матче за третье место играли Козин Артем (г. Кемерово) и Коломиец Максим (г. Новосибирск), со счетом 4:3 победу одержал новосибирец.
- В финальной встрече играли Шаненков Артем и Евгений Ткачев, со счетом 4:0 победу одержал Шаненков Артем.
В категории у юношей с 16 до 18 лет было три участника. Спортсмены играли по круговой системе. Места распределились следующим образом:
- Первое место занял Ануфриев Елисей (г. Новосибирск)
- Второе место занял Мисюкевич Федор (г. Зеленогорск)
- Третье место занял Иванов Виктор (г. Новосибирск)
В категории "девушки до 18 лет" также было три участницы, они играли по круговой системе. Вот как распределились места:
- Победительницей стала Сидоренко Елизавета (г. Новосибирск)
- Второе место заняла Устименко Елизавета (г. Барнаул)
- Третье место заняла Денисенкова София (г. Новосибирск)
Сразу после финала состоялась церемония награждения. Призеры соревнований были награждены дипломами, кубками и медалями от управления спорта и молодежной политики Алтайского края и Федерации бильярдного спорта Алтайского края.
Проведение Первенства СФО стало открытием СБЦ "Богема", и теперь двери центра открыты для всех.
График работы:
Понедельник: выходной
Вторник – четверг: с 17:00 до 00:00
Пятница – суббота: с 12:00 до 02:00
Воскресенье: с 12:00 до 00:00
Контакты:
Федерация бильярдного спорта Алтайского края, Сибирский бильярдный центр "Богема"
Помощник президента Федерации бильярдного спорта АК Шабатько Егор Геннадьевич
раб. тел. 8(3852) 22-64-66, сот. +7 961 982 95 85
e-mail: bogema.luna@gmail.com
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