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Первенство Сибири по бильярдному спорту прошло в Барнауле

, ИА "Амител"
С 6 по 8 октября в бильярдном центре "Богема" прошло первенство Сибирского федерального округа "Свободная пирамида"

Первенство Сибирского федерального округа по бильярду "Свободная пирамида" прошло с 6 по 8 октября в Сибирском бильярдном центре "Богема". Соревнования проводились в трех группах:

  • юноши до 16 лет,
  • юноши с 16 до 18 лет,
  • девушки до 18 лет.

В категории "юноши до 16 лет" приняли участие 13 спортсменов из 4 городов: Барнаул, Новосибирск, Кемерово, Томск.

  1. В первом полуфинале встречались Ткачев Евгений (г. Новосибирск) и Козин Артем (г. Кемерово), со счетом 4:0 победу одержал гость из Новосибирска.
  2. Во втором полуфинале встречались Шаненков Артем (г. Томск) и Коломиец Максим (г. Новосибирск), со счетом 4:3 победу одержал Артем.
  3. В матче за третье место играли Козин Артем (г. Кемерово) и Коломиец Максим (г. Новосибирск), со счетом 4:3 победу одержал новосибирец.
  4. В финальной встрече играли Шаненков Артем и Евгений Ткачев, со счетом 4:0 победу одержал Шаненков Артем.

В категории у юношей с 16 до 18 лет было три участника. Спортсмены играли по круговой системе. Места распределились следующим образом:

  1. Первое место занял Ануфриев Елисей (г. Новосибирск)
  2. Второе место занял Мисюкевич Федор (г. Зеленогорск)
  3. Третье место занял Иванов Виктор (г. Новосибирск)

В категории "девушки до 18 лет" также было три участницы, они играли по круговой системе. Вот как распределились места:

  1. Победительницей стала Сидоренко Елизавета (г. Новосибирск)
  2. Второе место заняла Устименко Елизавета (г. Барнаул)
  3. Третье место заняла Денисенкова София (г. Новосибирск)

Сразу после финала состоялась церемония награждения. Призеры соревнований были награждены дипломами, кубками и медалями от управления спорта и молодежной политики Алтайского края и Федерации бильярдного спорта Алтайского края.

Проведение Первенства СФО стало открытием СБЦ "Богема", и теперь двери центра открыты для всех.

График работы:
Понедельник: выходной
Вторник – четверг: с 17:00 до 00:00
Пятница – суббота: с 12:00 до 02:00
Воскресенье: с 12:00 до 00:00
Контакты:
Федерация бильярдного спорта Алтайского края, Сибирский бильярдный центр "Богема"
Помощник президента Федерации бильярдного спорта АК Шабатько Егор Геннадьевич
раб. тел. 8(3852) 22-64-66, сот. +7 961 982 95 85
e-mail: bogema.luna@gmail.com

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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