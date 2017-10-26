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Главный механик муниципального унитарного предприятия "Майма" в Горном Алтае ответит в суде за гибель двух мужчин, которые минувшим летом смертельно отравились в колодце.
Обвиняемому инкриминируют нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.
Напомним, трагичная история произошла 31 июля текущего года. "По версии следствия, главный механик МУП "Майма", на которого были возложены обязанности по охране труда, не оформил наряд-допуск на работы повышенной опасности и допустил к ним слесаря-сантехника очистных сооружений, при этом не предоставив необходимые средства индивидуальной защиты", — указывают в республиканской прокуратуре.
В итоге слесарь спустился в канализационный колодец и во время работы отравился газообразным веществом. Сторож предприятия, который находился поблизости, спустился в колодец, чтобы помочь пострадавшему, но также получил смертельное отравление.
Рассмотрением уголовного дела займется Майминский районный суд.
Комментарии
ну что за бред... вы видели что бы ремонтники лазили в канализацию в противогазе?! да должны, но никто этого не делаете да же если бы он обеспечил их необходимым они все равно бы не надели
Вот если бы он их обеспечил, тогда не сел, а проблемы тех кто не воспользовался!
Нашли козла....