Налог на доходы физических лиц не будет взиматься со льготы, предоставляемой покупателям автомобилей по программам первого и семейного автомобиля, пишет РИА "Новости".
Напомним, участникам госпрограмм предоставляется скидка в размере 10% от стоимости автомобиля. Ранее в СМИ появились сообщения, что эта сумма будет являться доходом и за нее придется заплатить налог. В итоге покупатели окажутся в проигрыше.
Минпромторг эту информацию опроверг и сообщил, что в скором времени будут внесены изменения в статью 217 Налогового кодекса РФ. Благодаря им физлица, участвующие в социальных программах "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", будут освобождены от уплаты налога.
Как выяснилось, эти программы оказались весьма востребованными. За неполные 10 месяцев по ним было приобретено более 30 тысяч автомобилей. Из-за высокого спроса программы будут выполнены в 2017 году досрочно, но в новом году их действие возобновится.
Комментарии
Потом эти льготы станут ДОХОДОМ и заплатите 13 % НДФЛ
Получат. Ногой в копчик. А еще им транспортный налог отменят два раза