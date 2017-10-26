Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" в Алтайском крае выполнен только на 70%. Как сообщает пресс-служба регионального Минтранса, работы по проекту уже полностью закончены в 14 муниципальных образованиях – в ЗАТО Сибирский, Заринске, Алейске и Белокурихе, на территории остальных участников программы мероприятия завершаются.
С очередной проверкой хода выполняемых работ 24 октября город Бийск посетили специалисты Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.
"Наукоград является одним из наиболее крупных участников проекта по созданию комфортной городской среды. В рамках его реализации здесь проводится благоустройство 88 дворов, Петровского бульвара и улицы Шевченко, данные объекты были отобраны жителями города. Стоимость мероприятий составляет 133 млн рублей. Сегодня на объектах мы проверили качество асфальтобетонного покрытия, установку бордюрных камней, наличие малых архитектурных форм там, где они должны быть, качество их установки, а также устройство освещения, где это было предусмотрено сметой", — рассказала Ксения Измайлова, главный специалист управления по ЖКХ Минстройтранса Алтайского края.
Специалист также уточнила, что сегодня разработан план мероприятий для реализации данного проекта на ближайшие 5 лет.
Ранее начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству Минстройтранса Андрей Голубцов рассказал Amic.ru, что подрядчики в нескольких муниципалитетах Алтайского края, в том числе и в Барнауле, затянули сроки сдачи нескольких десятков дворов в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".
По состоянию на 20 октября лучше всего с работой справились в городах Алейск, Бийск, Заринск, где нет отставания от графика. При этом есть проблемы в Яровом, Славгороде и Барнауле, где на некоторых объектах только приступили к работе. Например, в краевой столице подрядчик до этого вообще не имел опыта работы на подобных объектах.
Как сообщил Андрей Голубцов, у ведомства нет опасений, что до конца года все дворы не будут сданы в срок. Для того, чтобы ускорить процесс, в частности, в Барнауле прибегли к помощи субподрядчика. На данный момент из 160 дворов в краевой столице в 53 уже приступили к укладке асфальтобетонной смеси. В 36 дворах субподрядчик только приступил к работе.
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