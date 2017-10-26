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Война за дорогу продолжается: в барнаульском поселке разбирают баррикады

, ИА "Амител"
Утром 26 октября на улице Жасминной замечена тяжелая техника и полиция

Фото: vk.com/barneos22

Тяжелая техника в сопровождении полиции замечена утром в четверг, 26 октября, в барнаульском поселке Солнечная Поляна, где на протяжении продолжительного времени ведется "дорожная война".

"Жасминная, наши дни. Война за дорогу продолжается", — сообщили в паблике Barnaul 22. На фото с места событий можно увидеть работающий здесь бульдозер и самосвал.

Напомним, на этом участке дороги то и дело возникают различные преграды, мешающие проезду автомобилей.

Портал Amic.ru неоднократно сообщал о конфликте в поселке Солнечная Поляна. Дело в том, что за последний год здесь в разы вырос автомобильный трафик. Большое количество транзитного транспорта на узких улицах поселка вызвало недовольство у местных жителей.

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Многие транзитники держат свой путь к не так давно открытому ледовому дворцу. Городские власти заявляли, что ситуация с перекрытием дорог в поселке может быть решена после того, как в городе достроят улицу Солнечная Поляна, окончательно создав прямой выезд на Павловский тракт.

Однако пока такая дорога не создана, и ситуация продолжает накаляться, вызывая раздражение как у местных жителей, так и у автомобилистов.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

26.10.2017 11:34
- гость -

Надо было Патрушева туда свозить)

0  0
26.10.2017 11:40
- гость -

когда уже всех неадекватов с этого посёлка не отвезут в спецзаведение для ненормальных?

0  0
26.10.2017 11:47
321

Всё верно.
В преддверии президентских выборов баррикады на дорогах недопустимы. Иначе губернатору будет стоить должности наличие такого вот мятежного поселка в столице края.

0  0
26.10.2017 11:58
- гость -

Поражает, что на протяжении года власти просто остаются над схваткой и наблюдают, как горожане устраивают гражданское противостояние. Разделяй и властвуй! формула древнего Рима работает всегда! тьфу!

0  0
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