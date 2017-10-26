"Настрой тариф под себя": Tele2 меняет минуты на гигабайты интернета

Компания Tele2 запустила уникальный для российского рынка связи продукт. Новая услуга позволяет абонентам менять неизрасходованные минуты из своего тарифа на интернет-трафик.

Инновационная услуга "Обмен минут на Гб" отражает философию "Других правил", которую Tele2 представила в январе 2017 года. Новая коммуникационная платформа поддерживает стратегию создания уникальных сервисов, которые учитывают предпочтения клиентов и поддерживают их стиль жизни.

Запуск услуги связан с ростом потребления интернет-трафика и популярностью пакетных тарифов в сети Tele2. Создание сервиса обусловлено желанием оператора сделать тарифы максимально персонифицированными. Анализ профиля потребления клиентов Tele2 показал, что пользователи проявляют большой интерес именно к индивидуальным предложениям. При этом наиболее ценным активом для абонентов являются гигабайты, а минуты из пакета часто остаются неиспользованными.

Абоненты всех пакетных тарифов линейки "Мой Tele2" могут обменять оставшиеся минуты на дополнительные гигабайты и увеличить объем доступного трафика. Услуга актуальна для тех клиентов Tele2, которые исчерпали весь объем интернета в рамках пакета задолго до окончания расчетного периода. Однако заменить голос на мегабайты можно в любой момент, не дожидаясь исчерпания пакета интернета.

"Реализация новой бизнес-стратегии и внедрение "Других правил" доказывают свою эффективность и обеспечивают качественный прирост абонентской базы. Уже сегодня число клиентов Tele2 превысило 40,3 млн. Важно, что рост этого показателя достигнут за счет активных пользователей интернета. Год к году потребление дата-трафика увеличилось более чем в 3 раза, а доля пакетных тарифов с начала года выросла в полтора раза. Возможность обменивать минуты на гигабайты продолжает серию уникальных продуктовых предложений Tele2, которые отражают наши ключевые принципы: честно, просто, выгодно", — прокомментировал заместитель генерального директора Tele2 по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов Андрей Патока.

Воспользоваться услугой "Обмен минут на Гб" можно неограниченное количество раз в месяц двумя способами:

через USSD-команду *155*62*количество минут для обмена#;

в личном кабинете на сайте tele2.ru и в мобильном приложении "Мой Tele2"

Обмен минут на гигабайты осуществляется по фиксированному курсу: 1 Гб, или 1024 Мб, за 100 минут (10,24 Мб за 1 минуту). При этом клиент может использовать любое количество доступных ему минут: из основного пакета, перенесенные из предыдущего периода или подключенные в рамках функционала "Настройте тариф для себя". Новый сервис также позволяет совершать обмен и пользоваться полученным интернет-трафиком в поездках по России.

Подробная информация об услуге "Обмен минут на Гб" доступна на сайте tele2.ru/obmen.

Помимо нового сервиса, абоненты Tele2 могут влиять на параметры своих тарифов с помощью опции "Настройте тариф для себя". Она позволяет включить дополнительные пакеты интернета, минут или SMS, тем самым улучшив условия тарифа и адаптировав его к нуждам абонента.