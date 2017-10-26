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"Настрой тариф под себя": Tele2 меняет минуты на гигабайты интернета

, ИА "Амител"
Абоненты всех пакетных тарифов линейки "Мой Tele2" могут обменять оставшиеся минуты на дополнительные гигабайты

Компания Tele2 запустила уникальный для российского рынка связи продукт. Новая услуга позволяет абонентам менять неизрасходованные минуты из своего тарифа на интернет-трафик.

Инновационная услуга "Обмен минут на Гб" отражает философию "Других правил", которую Tele2 представила в январе 2017 года. Новая коммуникационная платформа поддерживает стратегию создания уникальных сервисов, которые учитывают предпочтения клиентов и поддерживают их стиль жизни.

Запуск услуги связан с ростом потребления интернет-трафика и популярностью пакетных тарифов в сети Tele2. Создание сервиса обусловлено желанием оператора сделать тарифы максимально персонифицированными. Анализ профиля потребления клиентов Tele2 показал, что пользователи проявляют большой интерес именно к индивидуальным предложениям. При этом наиболее ценным активом для абонентов являются гигабайты, а минуты из пакета часто остаются неиспользованными.

Абоненты всех пакетных тарифов линейки "Мой Tele2" могут обменять оставшиеся минуты на дополнительные гигабайты и увеличить объем доступного трафика. Услуга актуальна для тех клиентов Tele2, которые исчерпали весь объем интернета в рамках пакета задолго до окончания расчетного периода. Однако заменить голос на мегабайты можно в любой момент, не дожидаясь исчерпания пакета интернета.

"Реализация новой бизнес-стратегии и внедрение "Других правил" доказывают свою эффективность и обеспечивают качественный прирост абонентской базы. Уже сегодня число клиентов Tele2 превысило 40,3 млн. Важно, что рост этого показателя достигнут за счет активных пользователей интернета. Год к году потребление дата-трафика увеличилось более чем в 3 раза, а доля пакетных тарифов с начала года выросла в полтора раза. Возможность обменивать минуты на гигабайты продолжает серию уникальных продуктовых предложений Tele2, которые отражают наши ключевые принципы: честно, просто, выгодно", — прокомментировал заместитель генерального директора Tele2 по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов Андрей Патока.

Воспользоваться услугой "Обмен минут на Гб" можно неограниченное количество раз в месяц двумя способами:

  • через USSD-команду *155*62*количество минут для обмена#;
  • в личном кабинете на сайте tele2.ru и в мобильном приложении "Мой Tele2"

Обмен минут на гигабайты осуществляется по фиксированному курсу: 1 Гб, или 1024 Мб, за 100 минут (10,24 Мб за 1 минуту). При этом клиент может использовать любое количество доступных ему минут: из основного пакета, перенесенные из предыдущего периода или подключенные в рамках функционала "Настройте тариф для себя". Новый сервис также позволяет совершать обмен и пользоваться полученным интернет-трафиком в поездках по России.

Подробная информация об услуге "Обмен минут на Гб" доступна на сайте tele2.ru/obmen.

Помимо нового сервиса, абоненты Tele2 могут влиять на параметры своих тарифов с помощью опции "Настройте тариф для себя". Она позволяет включить дополнительные пакеты интернета, минут или SMS, тем самым улучшив условия тарифа и адаптировав его к нуждам абонента.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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