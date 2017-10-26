Крепкие сибирские морозы могут прийти в Алтайский край уже во второй-третьей декадах ноября, информирует региональное управление МЧС. По прогнозам синоптиков, столбики термометров в этот период ночью будут колебаться от -8...-13 до -16…21 градуса, местами похолодает до -26. Днем от -3…-8 до -9…-14.
Напомним, что ноябрь 2016-го барнаульцев теплом тоже не баловал. Во второй декаде установились аномально низкие температуры. А 19 ноября стал самым холодным днем зимы. В Барнауле похолодало до -37 градусов, по краю местами выхолодило до -40.
Возвращаясь к ноябрю 2017 года, добавим, что в первой декаде ожидаются довольно комфортные температуры – ночью от 0...-5 до -8…13 градусов, местами до -18, днем от -3...+2 до -4...-9.
Снег различной интенсивности передают в начале и конце первой декады, также в большинстве дней второй и третьей декад. Месячное количество осадков будет в пределах нормы.
Комментарии