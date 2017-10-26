Бесплатный мастер-класс "ЕГЭ 2018 по истории" пройдет в Барнауле

Каждый старшеклассник знает, что задания Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с развернутым ответом во второй части — самые сложные для выполнения. Они требуют от выпускников не только глубоких знаний по курсу исто­рии, но и целого ряда умений при работе с историческими источни­ками и другими видами исторической информации, способности ана­лизировать историческую ситуацию, деятельность исторических лиц, умения определять причинно-следственные связи и аргументировать свою точку зрения, позицию по важнейшим историческим проблемам.

Разумеется, эти глубокие знания и умения должны сформироваться в ходе школьного обучения истории. Это комплексная задача и предмет целенаправленной работы как учителей, так и, конечно, са­мих учащихся. Но даже выпускники с глубокими познаниями в истории и сформированными компетенциями, оказывается, не всегда правильно составляют и оформляют ответы на задания части 2 контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ.

Это связано с особенностями письменной экзаменационной работы, где придают большое значение формализованным требованиям к ответам выпускников. В отличие от устного экзамена, у проверяющего нет возможности уточнить ответ экзаменуемого, переспросить, попро­сить развернуть какое-то положение ответа и т.п.

Ответы на задания части 2 КИМ ЕГЭ проверяют эксперты (спе­циально подготовленные учителя и преподаватели вузов), которые должны руководствоваться позицией: "Что написано, то и оцениваю". Они не вправе что-то додумать за выпускника, закончить незавершен­ную им мысль и т.п.

Вот почему столь важно знать все моменты, связанные с форма­лизованными требованиями к развернутым ответам на задания части 2, все тонкости оценивания этих ответов экспертами, чтобы не допустить таких ошибок в оформлении своего ответа, которые приведут к обид­ной потере баллов не из-за отсутствия знаний, а из-за непонимания то­го, что ожидают от выпускников разработчики заданий и эксперты.

На мастер-классе "ЕГЭ 2018 по истории" от РЦ "ИнПро" в эту субботу выпускники проанализируют типовые задания № 24 второй части, в которых представлена дискуссионная точка зрения по какой-либо проблеме. Из всех заданий они наиболее сложные, так как требуют от одиннадцатиклассника не только глубоких знаний и способности к логическому мышлению, но и умения воспринимать разные точки зрения на научную проблему, осознавать различие позиций по тому или иному историческому вопросу. Также на занятии педагоги рассмотрят типичные ошибки при выполнении таких заданий и выработают правильный подход к их устранению.

Мастер-класс "ЕГЭ 2018 по истории" пройдет 28 октября 2017 года в 15:30 в репетиторском центре "ИнПро"

Адрес: г. Барнаул, проспект Ленина, 120б, кабинет № 30

тел.: +7 (3852) 69-62-49, +7 913 263 47 91

Вход свободный

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