Проектный институт "Алтайкоммунпроект" займется разработкой сметной документации на ремонт барнаульских дорог. За выполнение работ городской комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи заплатит 9,8 млн рублей.
25 октября на сайте госзакупок были подведены итоги аукциона, объявленного еще в конце сентября. Начальная цена контракта составляла 10 млн рублей, на конкурс была подана всего одна заявка — от "Алтайкоммунпроекта", который снизил цену на 200 тысяч рублей. Источник финансирования работ — бюджет Барнаула.
Все расчеты должны быть завершены в рекордно короткие сроки для подобного вида изысканий — всего лишь за 10 дней с даты подписания контракта.
В общей сложности подрядчику предстоит разработать документацию на ремонт 15 участков дорог. Речь идет о проспекте Ленина от улицы Северо-Западной до проспекта Космонавтов (протяженность 1,84 км); проспекте Социалистическом от улицы Молодежной до улицы Мало-Тобольской (2,45 км); проспекте Комсомольском от улицы Димитрова до улицы Цеховой (1,98 км); улице Антона Петрова от улицы Матросова до улицы Малахова (2,33 км); улице Попова от улицы Антона Петрова до улицы Энтузиастов (1,32 км); улице Папанинцев от проспекта Социалистического до улицы Челюскинцев (1,68 км); улице Максима Горького (1,8 км); улице Смирнова от улицы Эмилии Алексеевой до улицы Полярной (1,77 км); улице Юрина от улицы Матросова до улицы Попова (4,38 км); улице Тимуровской от улицы Чудненко до улицы Космонавтов (1,38 км); улицах Петра Сухова (1,98 км); Дальней (0,3 км); Новосибирской (2,68 км); Челюскинцев (2,31 км); а также улице Профинтерна от проспекта Строителей до проспекта Комсомольского (1,45 км).
Вероятно, часть из вышеперечисленных магистралей будет отремонтирована уже в 2018 году. Ориентировочная стоимость ремонта всех указанных дорог может составить 637,5 млн рублей.
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