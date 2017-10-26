Фото: kino-nik.ru
Балерина Анастасия Волочкова рассказала о том, что она становилась объектом домогательств влиятельных мужчин.
Как сообщает КП, комментируя скандал вокруг персоны продюсера Харви Вайнштейна, прима вспомнила истории из своей жизни.
"У меня были случаи, когда я сталкивалась с домогательством влиятельных мужчин...Большой человек из Большого театра предлагал мне карьеру через личные взаимоотношения. Ставил меня перед фактом: мол, если я не буду с ним, то останусь без зарплаты", — отметила балерина, уточнив, что на ее "нет" мужчина ей мстил.
Также она рассказала о чиновнике преклонного возраста, который предлагал Волочковой жилье в обмен на расположение.
"Один чиновник из мэрии прошлого созыва предлагал квартиру в обмен на мое расположение. Закрыл дверь кабинете изнутри и нагло домогался", — вспоминает Волочкова, добавляя, что посоветовала управленцу познакомить ее с внуком или сыном данного "ухажера".
Резюмируя, балерина подчеркнула, что по прошествии многих лет она не жалеет о том, что именно так поступила в ответ на домогательства.
Комментарии
Стойкая женщина не падкая на богатство.
ну вот так и осталась экс-балериной на всю жизнь
а так могла и оскар получить, если бы с Вайнштайном познакомили
кто же такую гренадершу возжелал то?