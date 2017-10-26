Пятнадцать российских вузов попали в мировой рейтинг университетов U.S. News Best Global Universities 2018, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу проекта по повышению конкурентоспособности российских вузов "5-100". Отметим, что наша страна нарастила свое присутствие в этом чарте более чем вдвое.
Всего в рейтинг вошли 1250 университетов из 74 стран мира. Среди российских вузов лучшая позиция принадлежит Московскому государственному университету им. М. В. Ломоносова. Он занял 267-е место. Следующие результаты у НИЯУ МИФИ (438-е), Новосибирского государственного университета (471-е) и Московского физико-технического института (534-е).
Впервые в рейтинг попали девять вузов: Казанский (Приволжский) федеральный университет, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского, Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Высшая школа экономики, Университет ИТМО, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Уральский и Южный федеральные университеты.
Комментарии
И что дальше?
Из 1250 университетов самый лучший Российский на 267 месте. Да уж...
А первой сотне много китайских вузов