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Скворцова заявила о снижении числа абортов в России на 25% за пять лет

, ИА "Амител"
По словам главы Минздрава РФ, достичь этого удалось в том числе за счет открытия кабинетов по профилактике абортов

Фото: politrussia.com

Количество абортов в России за последние пять лет сократилось на четверть, сообщила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, выступая на Общецерковном съезде по социальному служению.

"Благодаря нашей работе за 2016 год на 58 тысяч сократилось число абортов, это 8,5%, и за пять лет — на 250 тысяч, на 25%", — цитирует РИА "Новости" слова федеральной чиновницы.

Скворцова также подчеркнула, что этого удалось достичь в том числе благодаря открытию кабинетов по профилактике абортов при роддомах, женских консультациях и перинатальных центрах.

В целом в стране появилось около полутора тысяч таких кабинетов.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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