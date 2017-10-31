Сказки на ночь: что почитать ребенку на каникулах

Первые каникулы в этом году начнутся совсем скоро. Для ребят это повод выспаться и провести весь день с друзьями на улице, для родителей — шанс побыть со своими детьми вместе. Ничто так не сближает семью, как сказки на ночь. Все мы помним, как наши родители садились у кровати и читали захватывающие книги о приключениях, великанах, волшебстве и дальних королевствах. Книжный магазин "Читай-город" подготовил подборку произведений, которые стоит прочитать своему ребенку. Тем более что нас ждет целая неделя каникул. Присаживайтесь поудобнее и путешествуйте в новые миры вместе со своим чадом.
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Комментарии
А мы в библиотеку ходим - там бесплатно можно почитать...
А я закачиваю пиратские копии сказок на электронную книгу и читаю их детям.
31.10.2017 10:18
- гость -
>>А я закачиваю пиратские копии сказок...
За вами уже выехали!©