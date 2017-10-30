21 октября в краевой столице открылся первый отдел известной на всю Россию меховой фабрики ELENA FURS. И люди, понимающие толк в хороших мехах, уже пришли за покупками. Так как выбор теплой одежды ввиду приближающихся холодов стал особенно актуальным, корреспонденты Amic.ru вместе с продавцами барнаульского отдела ELENA FURS показали, как выбрать шубу и что будет в тренде наступающей зимой.

Выбираем

Зимой 2017-2018 года классические модели из моды не выйдут — по-прежнему актуален приталенный силуэт, наличие пояса, воротника и капюшона.

Мех стоит выбирать в первую очередь исходя из своих предпочтений — если вы любите пушистые и объемные, то стоит присмотреться к изделиям из песца и лисы, если душа лежит к гладким и короткошерстным мехам, то вам однозначно понравятся шубы из норки и каракуля. А если хотите выглядеть, без преувеличения, на миллион, то вам срочно нужно примерить изделия из роскошного соболя и уникальной рыси, в шубе из этих мехов вы точно будете блистать. К слову, в магазине ELENA FURS вы найдете и другие виды меха.

Длину шубы тоже стоит определить в зависимости от ваших предпочтений и образа жизни — отталкивайтесь от того, в чем вам будет комфортнее. В магазине представлены как короткие жакеты – идеальный вариант для автоледи, так и шубы средней длины и в пол, которые отлично справятся с суровой алтайской зимой.

Цвета варьируются от черного и темно-коричневого до белоснежного. Для тех, кто не боится экспериментов, в линейке ELENA FURS есть яркие оттенки: бирюзовые, изумрудные, розовые и многие другие. Именно на цветные шубы советуем обратить внимание – такая шуба только подчеркнет вашу индивидуальность.

В этом сезоне на острие моды комбинированные шубы: сочетание нескольких видов меха придает уникальность шубе. Особенно, на наш взгляд, выгодно смотрятся норковые и бобровые шубы с отделкой из соболя или рыси. Хотя в магазине представлены и другие (не менее интересные) сочетания.

Также в тренде объемные и пушистые шубы из лисы, песца или чернобурки. Кстати, в ассортименте магазина серьезный выбор пушнины на любой вкус и цвет, так что за объемными мехами вам точно сюда.

Уже который сезон из моды не выходят меховые жилеты. Наступившая осень и будущая зима исключением не станут. Если говорить о рукавах шуб, то востребованными будут как стандартные, так и укороченные.

ELENA FURS активно сотрудничает с известными дизайнерами меховой индустрии, среди которых Vanessa D’Amico, Antonio Didone, Barbara Ravenni, поэтому может предложить самые смелые и стильные сочетания. Есть модели от эконом до премиум-класса.

Покупаем

Для того, чтобы не купить кота в мешке, нужно, во-первых, провести по шубе рукой против шерсти и убедиться в том, что подшерсток достаточно густой, а длинные волоски не ломкие. Шкурка должна быть мягкой, а мех при этом сразу должен ложиться на свое место. Во-вторых, шубу нужно встряхнуть — с качественного изделия волоски не осыпаются, и оно не будет "греметь", как клеенка. Если что-то подобное замечено, то при изготовлении мех пересушили, и вы просто купите шубу максимум на один сезон. Последний, но также очень важный пункт, — осмотреть швы — они должны быть аккуратными и тонкими.

Существует мнение, что качество можно проверить, только заглянув под подкладку. Но на самом деле это не обязательно. Мездра должна быть эластичной и упругой, а чтобы в этом убедиться, достаточно потрогать мех снаружи – если он густой и мягкий, то все в порядке.

Тем, кто не уверен в своем умении определять качество изделия, стоит отправиться в магазин обратиться к опытным продавцам-консультантам. В федеральной сети ELENA FURS все шубы чипированные, поэтому в их качестве сомневаться не придется. Каждую модель отшивают и окрашивают на собственных фабриках, расположенных в России, Италии и Греции.

Тестируем

Корреспонденты Amic.ru, окунувшись в меховой мир с головой, примерили на себя несколько изделий из чернобурки, соболя, каракуля, песца, норки, мутона и других мехов в магазине ELENA FURS для того, чтобы проверить их качество.



Резюмируем

Весь товар — от жилетов до шуб — действительно достойного уровня. Они легкие, правильно скроенные и отлично садятся на любую фигуру. Ко всему прочему, согреют в любые морозы. Чтобы подобрать именно то, что нужно, стоит обратиться к продавцам-консультантам, которые подробно расскажут об ассортименте, скидках и рассрочке, а также профессиональным взглядом могут оценить, какая модель подчеркнет ваши достоинства и скроет недостатки.

Отдельного разговора заслуживает мех — блестящий, мягкий и красивый. Как объяснили продавцы-консультанты, сырье компания закупает на знаменитых мировых меховых аукционах: "Союзпушнина" (Россия), Kopenhagen Fur (Дания), NAFA (Канада), Saga Furs (Финляндия), American Legend (США). Не зря компания получила премию "Товар года" в номинациях: "Лучшие шубы России" в 2015 году и "Лучший выбор шуб" в 2016 году.

Тем, кто не верит, стоит зайти в отдел и оценить все плюсы самостоятельно, тем более сейчас весь ассортимент здесь представлен без торговой наценки.

Адрес магазина: ТРЦ "Весна", Малахова, 86в

Телефон: 8 (800) 777-75-81

Сайт: elenafurs.ru

Instagram: @elenafurs.blog