Фото: Amic.ru, Екатерина Смолихина
Историческая мелодрама Алексея Учителя "Матильда", вышедшая в российский прокат 26 октября, на первых сеансах в Барнауле не вызвала ажиотажа. Как следует из онлайн-расписания на сайте сети "Киномир", первые утренние показы прошли при пустых залах. Так, на сеанс в 11.40 в кинотеатр "Мир" пришли всего три человека — пенсионеры. На другой сеанс посмотреть ленту пришло около 20 человек. Среди них были в основном молодые люди.
Впрочем, основной поток зрителей ожидается в пятницу и на выходных. Традиционно на утренние сеансы в будний день ходят либо студенты, либо пенсионеры. Тем более билеты намного дешевле, чем на выходных.
Отметим, что картина "Матильда" выходит в Алтайском крае довольно широким релизом. Например, в кинотеатре "Пионер" ежедневно будет идти 14 сеансов фильма Алексея Учителя. Компания "Киномир" покажет ленту во всех своих кинотеатрах в самое лучшее время. Судить о сборах фильма в Барнауле можно будет только в понедельник после первого бокс-офиса.
Как пишут аналитики, скандалы вокруг "Матильды" идут больше года, и вряд ли уже остались зрители, которые не знают об этом фильме. Уже очевидно, что осведомленность переросла в заинтересованность, что подкрепляется высокими для российских картин предварительными продажами. И это несмотря на то, что промокампания для такого крупного проекта получилась необычной – большинство телеканалов попросту отказались рекламировать фильм.
Так, портал "Бюллетень кинопрокатчика" и вовсе предрекает "Матильде" лучший старт среди отечественных картин этого года.
Комментарии
Да кому эта поделка нужна?
платить деньги? нет, спасибо. дождемся появления в Интернете.
А хоть один фильм сего "классика" имел кассовый успех? Ему нужно Поклонской поклониться в ноги, все два с половиной зрителя пришли в кино посмотреть из-за чего сыр-бор. Иначе и тех бы не было.