Для большинства россиян пол кандидата в президенты не имеет никакого значения, это подтверждают результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 54% опрошенных ответили, что, выбирая между кандидатурами мужчин и женщин при наличии у обоих высшего образования, опыта работы, не обратили бы внимания на гендерную принадлежность.
При этом ТАСС напоминает, что в 2005 году на этот же вопрос 44% ответили, что отдали бы предпочтение представителю сильного пола, 17% — женщине.
При этом 38% скорее выбрали бы мужчину. Они мотивировали свой выбор тем, что руководство страной – это "не женское дело", а также отмечали, что женщины слишком эмоциональны.
За женщину проголосовали бы 5% опрошенных. Основные аргументы в поддержку женщин: миролюбие, практичность и рассудительность.
Опрос проходил 17-18 сентября в виде телефонного интервью среди 1,2 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. В 2005-2011 годах были проведены квартирные опросы.
Комментарии
По данным опроса ВЦИОМ на посту президента РФ россияне хотели бы видеть мужчину за 60, с залысинами, роста ниже среднего, в прошлом дзюдоиста, в настоящем дельтопланериста, любителя стерхов и щук, амфорадоставателя