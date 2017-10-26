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Роскачество провело исследование клюквенного морса, проверив 28 наиболее популярных торговых марок и развеяв миф об отсутствии консервантов в этом продукте.
Как сообщается на сайте Российской системы качества, в числе исследованных образцов были морсы таких брендов, как "Добрый", "Фруктовый сад", "Русский морс", "Солнечный край", "Дикорос", "Ягодный мишка" и "Ягодный край".
"Как показали результаты испытаний, весь исследованный морс безопасен для здоровья – ни один образец не содержал пестицидов, тяжелых металлов, нитратов, радиоактивных нуклидов. Не обнаружили эксперты и различных микробов, дрожжей, плесневых грибов и молочнокислых микроорганизмов. В то же время эксперты обнаружили два образца, в которых в небольшом количестве содержались запрещенные техническими регламентами синтетические красители", — указывают в Роскачестве.
17 образцов были признаны по итогам исследования товарами повышенного качества. Из 28 образцов только шесть были признаны товарами с нарушениями.
"Развеян в ходе испытаний и миф о клюквенном морсе "без консервантов" — ягоды клюквы, как и ягоды брусники, богаты бензойной кислотой – натуральным природным консервантом, который позволяет хранить клюкву в свежем виде около девяти месяцев, поэтому правильнее писать "Без добавления консервантов" или "Без искусственных консервантов", — подчеркивают в контрольном ведомстве.
Также выяснилось, что не каждый клюквенный морс на самом деле произведен из клюквы. Так, оказалось, что при изготовлении напитка в некоторых случаях используется красный виноград и даже черная морковь.
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