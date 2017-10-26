Фото: 22.мвд.рф
Полиция задержала в селе Советское Алтайского края двух подростков, которые подозреваются в угоне двух машин из гаража.
По информации регионального главка МВД, в ночь на 23 октября неизвестные проникли в незапертый гараж местного жителя и угнали из него автомобили "Лада Гранта" и "Москвич".
По подозрению в угоне правоохранители задержали двух местных жителей 2002 года рождения. Как оказалось, на месте преступления полицейские обнаружили одежду, в кармане которой находился мобильный телефон, принадлежащий одному из задержанных.
Подростки рассказали, что ночью они решили покататься на чужих машинах и устроили "вояж" по гаражам. "В три гаража, расположенных на улице, попасть не смогли, а вот четвертый оказался незапертым, да еще и с двумя открытыми автомобилями с ключами. Молодой человек, управлявший "Грантой", не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. После этого, бросив угнанные машины, подозреваемые скрылись с места ДТП", — уточняют в ГУ МВД.
По данным фактам проводится проверка. Оба подростка в этом году уже не раз задерживались полицейскими.
Комментарии
"Бом бом бом бором бом бом бором "
"на месте преступления полицейские обнаружили одежду, в кармане которой находился мобильный телефон, принадлежащий одному из задержанных."
"Оба подростка в этом году уже не раз задерживались полицейскими."
Какие-то они совсем глупые.