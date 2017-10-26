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Россияне потратили в интернете в первом полугодии 2017-го более одного триллиона рублей, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование, проведенное рейтинговым агентством "Эксперт РА".
Объем покупок при помощи онлайн-транзакций физическими лицами в Сети к данным шести месяцев 2016 года вырос на 8% .
Эксперты полагают, что по итогам года россияне потратят в интернете более двух триллионов рублей, что окажется рекордом для нашей страны.
Увеличение онлайн-платежей объясняется восстановлением потребительской активности граждан и прохождением острой фазы кризиса.
Комментарии
Этож какие бабки государству можно на одних налогах за онлайн покупки поднять не прилагая никаких усилий!
26.10.2017 14:07
- гость -
Гос-мышление у вас однако