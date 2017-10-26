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Жителям Алтая дали еще год на узаконение земли под домами-самоволками

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Закон продлили на весь 2018 год

Фото: magictantra.ru

В Алтайском крае еще на год продлили закон о бесплатном оформлении в собственность земли, на которой самовольно построены жилые дома. Такое решение приняли депутаты краевого Заксобрания на сессии в четверг, 26 октября. Подробности передает корреспондент портала Amic.ru.

Закон гласит, что гражданин имеет право однократно бесплатно получить в собственность земельный участок, если на нем стоит самовольно построенный дом. До сегодняшнего дня закон действовал до конца 2017 года, теперь он продлен до конца 2018 года.

Поправки поддержали единогласно все четыре фракции, они были приняты сразу в двух чтениях, то есть окончательно. Представил их на сессии глава фракции ЛДПР Владимир Семенов.

По словам Семенова, многие граждане, которые имеют на это право, не успевают оформить участки до 1 января 2018 года. Кто-то просто не успел, кто-то уже судится по этому вопросу, чьи-то документы еще лежат на рассмотрении. В ЛДПР приходили и одиночные, и коллективные обращения о необходимости продлить действие закона. В основном эта проблема коснулась жителей Барнаула.

"Надеемся, что люди воспользуются этим дополнительным годом, этой последней возможностью, но надо понимать, что продлевать закон бесконечно мы не можем", — подчеркнул он.

Глава фракции "Справедливая Россия" Александр Молотов добавил, что решать проблему нужно не только продлением закона, но и его исполнением.

А вот предложение КПРФ внести еще одну поправку в этот же закон до рассмотрения на сессии не дошло из-за отрицательного заключения комитета.

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Коммунисты предлагали увеличить предельные (минимальные и максимальные) значения размера участков. Сегодня по закону 0,05 — 0,15 гектара для индивидуального жилищного строительства, 0,1 — 0,2 гектара для ведения личного подсобного хозяйства. КПРФ не уточняет, на сколько именно они предлагают увеличить этот показатель.

Читайте также в сюжете: Сессии Алтайского краевого Заксобрания
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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