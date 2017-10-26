Фото: time56.ru
Площадь Мира в Барнауле украсят к Новому году 12-метровой елью и "сакурой", сообщает "Алтайская правда".
Начальная цена контракта на праздничное оформление площади составляла 500 тысяч рублей, но в итоге один из участников аукциона в лице ООО "КАРДЭКСПРЕСС БАРНАУЛ" понизил цену до 370 тысяч рублей.
Средства на обустройство площади выделят из городской казны. Помимо ели и праздничной "сакуры", здесь появятся прожекторы и гирлянды.
Работы должны быть завершены не позднее 15 декабря.
Комментарии
Площадь Мира в Барнауле
и где это...
https://2gis.ru/barnaul/geo/563637148188749
где эта площадь?
напротив администрации Ленинского района
остановка березка