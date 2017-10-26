Названы самые пунктуальные авиакомпании России

Фото: turbiznes.info
Рейтинг пунктуальности российских авиакомпаний по итогам января — сентября текущего года составило на основе данных Росавиации аналитическое агентство "РИА Рейтинг".
Первая десятка авиакомпаний выглядит так:
- "Ютэйр";
- "Победа";
- "ЮВТ АЭРО";
- "Северсталь";
- "Аэрофлот";
- "Сибирь (S7)";
- "Россия";
- "Ижавия";
- "Оренбуржье";
- "Глобус".
Всего в списке представлено 33 авиакомпании. Отметим, что авиакомпания "Сибирь", занимавшая в рейтинге пунктуальности по итогам 2016 года первое место, пережила значительное падение, покинув даже первую пятерку лидеров.
Комментарии
В десятке самых пунктуальных авиакомпаний мира российских авиакомпаний нет. Не факт, что они есть и в первой сотне.
S7 не разочаровывай меня