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Восьмилетний мальчик попал под колеса автомобиля Toyota Corsa в Горно-Алтайске вечером 25 октября.
Как сообщили в МВД по Республике Алтай, в 19:05 на проспекте Коммунистическом 25-летняя женщина, управлявшая машиной, допустила наезд на второклассника, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
"В результате происшествия ребенок с полученными травмами госпитализирован в детскую республиканскую больницу", — уточнили в полиции.
Женщина-водитель прошла тест на наличие алкоголя в крови. Установлено, что она была трезва.
По факту ДТП возбуждено административное расследование.
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