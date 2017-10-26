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Глава Минстройтранса региона Иван Гилев встретился в среду, 25 октября, с депутатами краевого Заксобрания, где ответил на несколько важных вопросов. Основной темой стал поздний старт отопительного сезона, а также перебои с поставкой угля из Кузбасса.

Министр рассказал, что на данный момент на территории края ведется строительство 161 многоквартирного дома. С начала года введено 34 многоэтажных жилых дома площадью 233 тыс. кв. метров, до конца года будет введено еще 38 домов, их общая площадь составит 378 тыс. кв. метров. С учетом ввода жилья индивидуальными застройщиками целевой показатель ввода на текущий год — 755 тыс. кв. метров — будет выполнен.

Особое внимание Иван Гилев уделил старту отопительного сезона в Алтайском крае. Напомним, из разных муниципалитетов весь месяц поступали жалобы на холодные трубы в социальных объектах. Иван Гилев признал, что в ряде районов были отсрочки, но серьезных проблем не возникло. Так, по его словам, в 2017 году алтайские власти объявили старт отопительного сезона раньше обычного, чтобы тепло было запущено до наступления холодов. Поэтому после старта отопительного сезона при высоких температурах не во всех учреждениях было подано тепло.

"Подготовка к отопительному периоду 2017 — 2018 годов была завершена своевременно. К осенне-зимнему периоду подготовлено порядка 112 тыс. домов, около 2 тыс. котельных, 3300 км тепловых и свыше 13 тыс. водопроводных сетей, выполнен капитальный ремонт и замена 194 котельных, 80 км тепловых и 140 км водопроводных сетей. Все запланированные показатели по подготовке объектов ЖКХ были достигнуты на 100% и более", — отчитался перед депутатами Иван Гилев.

При этом некоторые депутаты спросили чиновника про запасы угля в муниципалитетах, где возник некий дефицит. Иван Гилев посетовал, что стоимость топлива растет. При этом власти стараются закупать уголь по самой низкой цене. На сегодняшний день суммарные запасы угля на объектах малой теплоэнергетики составляют 143 тыс. тонн (103% от нормативного запаса), включая краевой резервный запас угля 30,5 тыс. тонн, размещенный на 14 площадках на территории края.

Заместитель председателя комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству Людмила Суслова озвучила проблему, с которой столкнулись родители при перевозке детей в пассажирском транспорте. По ее словам, в транспортном средстве, осуществляющем регулярные перевозки пассажиров, можно перевозить бесплатно одного ребенка до 5 лет без предоставления отдельного места.

С 1 сентября данная норма перестала в полной мере реализовываться на территории края, когда вступило в силу действие правила, согласно которому запрещена перевозка детей без предоставления отдельного места.

Министр признал, что данная проблема сегодня существует.

"Если сравнивать последствия неисполнения каждой из этих норм, то последствия неправильной перевозки детей в случае аварийной ситуации более тяжелые. Поэтому требовать от перевозчиков бесплатного предоставления места детям мы тоже пока не видим возможности. Эту тему мы будем прорабатывать, запросим разъяснения в Минтрансе и сообщим вам о результатах", — ответил Иван Гилев.

Заместитель председателя комитета АКЗС по здравоохранению и науке Ирина Теплова поинтересовалась у руководителя министерства об изменениях, связанных с включением домов в программу "Комфортная городская среда" в 2018 году.

"Напомню, что финансирование программы сохранится еще на пять лет. Ключевые изменения касаются отмены правила, согласно которому нужно было выделять две трети на дворовые территории и треть — на общественные. Также перед нами федеральным правительством ставится задача расширить круг участников программы, куда войдут все поселения численностью более тысячи человек", — рассказал Иван Гилев.