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Законопроект о повышении минимального размера оплаты труда в Государственной думе РФ рассмотрят в ноябре, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя нижней палаты парламента Александра Жукова.
"В первом чтении среди законопроектов, внесенных правительством, предполагается рассмотреть в том числе очень важный вопрос о внесении изменений в законодательные акты в части повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения", — сказал он.
В случае принятия этой инициативы МРОТ с 1 января 2018 г. будет равен 9 тыс. 489 руб. Таким образом, он составит 85% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 г. Следующее повышение должно состояться в январе 2019 года.
Комментарии
Не примут. Даже в преддверии выборов Путина не примут.
...повышения минимального размера оплаты труда ДО ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА трудоспособного населения
неужто ухудшат положение работающего населения и отменят статью 133 ТК РФ
Статья 133. Установление минимального размера оплаты труда
Минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей территории Российской Федерации федеральным законом и НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НИЖЕ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА трудоспособного населения.
26.10.2017 15:33
а кто сейчас трудовой кодекс выполняет, коммерческие организации ???