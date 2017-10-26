Фото: 1istochnik.ru
Новый руководитель назначен в управлении Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай — ведомство возглавила Ольга Ситникова.
Как сообщили порталу Amic.ru в самом Алтайкрайстате, в новом качестве госпожа Ситникова начала работать с сегодняшнего дня.
Что касается прежнего руководителя ведомства Вячеслава Мочалова, который стоял во главе крайстата с 2014 года, то он стал заместителем главы управления.
Ольга Валерьевна Ситникова родилась в 1969 году в поселке Тальменка. Является выпускницей Алтайского госуниверситета и Алтайской академии экономики и права. В 1992-2000 годах работала в сфере образования, затем трудилась в Региональной энергетической комиссии, была главным специалистом отдела ценообразования, работала в Главном управлении экономики и инвестиций Алтайского края. С марта 2010 года по октябрь 2017 года замещала должность заместителя начальника управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов.
Комментарии
Мышиная возня((((
Ну, теперь у нас правильные цифры в крае будут - везде рост, везде процветание, везде - первые в стране. Недавно передел в федеральном Росстате учинили, теперь вот за регионы взялись!
26.10.2017 15:34
- гость -
Ну, теперь у нас правильные цифры в крае будут - везде рост, везде процветание, везде - первые в стране.
а сейчас разве согласно алтайкайстату не так ...
26.10.2017 15:36
- гость -
В основном так, но периодически всплывают реальное положение вещей. Видимо, прежний главный по цифрам в крае не успевал порядок наводить, чтобы все красиво на бумажке выглядело...
В основном так, но периодически всплывают реальное положение вещей.
ну так это как правило дело Новосибирских статистиков
бьюсь об заклад - она является членом ЕР
кому-то дала
А мне она по работе очень понравилась. Умная тетенька, только очень уж худенькая. Удачи!
"Что касается прежнего руководителя ведомства Вячеслава Мочалова, который стоял во главе крайстата с 2014 года, то он стал заместителем главы управления."
А что касается прежнего заместителя главы управления? Его куда?
16:19 Спалился,Вова))))
Странно, но на фото ее не видно? НЕВИДИМКА в кресле???
26.10.2017 16:27
- гость - я ее грязью не поливал, мне скрывать нечего!