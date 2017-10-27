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Fantasy-Quest готовит в Барнауле Ночь игр в честь Хэллоуина

, ИА "Амител"
Барнаульцев приглашают окунуться в мир тайн и приключений

Приближается самая мистическая ночь в году – 31 октября по всей планете будет отмечаться Хэллоуин. В Барнауле это событие решили встретить оригинальным способом. Один из самых популярных в городе реалити-квестов Fantasy-Quest приглашает любителей пощекотать себе нервы с головой погрузиться в атмосферу пугающих тайн и загадочных приключений.

Сразу четыре дня – с 28 по 31 октября — Fantasy-Quest будет проводить Ночь игр, в рамках которой барнаульцы смогут принять участие в одном из самых популярных в городе квестов — "Тайны бродячего цирка".

По легенде квеста, много лет назад в город приехал бродячий цирк, в котором во время представлений начали пропадать люди. Чтобы не стать жертвами жуткого преступления, игрокам за 60 минут необходимо выбраться из цирка до начала представления.

Для прохождения игры придется использовать все подручные средства – ключи, артефакты, окружение. А некоторые задания будет просто невозможно выполнить без помощи партнеров по команде.  Те, кто уже побывал в этих застенках, говорят, что это действительно интересный, атмосферный и местами жутковатый квест, который идеально подойдет для дружной и сплоченной команды в возрасте от 12 лет.

В честь Хэллоуина призы от Fantasy-Quest получат игроки, пришедшие в оригинальных костюмах. По итогам праздника между всеми участниками будет разыгран приз – увлекательная настольная игра. Кроме того, команде, побившей предыдущий рекорд прохождения квеста (35 минут без подсказок), организаторы обещают специальный приз.

Каждый день в рамках акции квест будет работать с 10:00 и вплоть до 4 часов утра.

Справка: Хэллоуин  — праздник, традиционно отмечаемый накануне католического Дня всех святых. Характерная атрибутика и мистическая подоплека постепенно делают его популярным в большинстве стран мира, в том числе и в России. По преданиям, в ночь на Хэллоуин магическим образом открывается дверь в потусторонний мир.

Реалити-квест Fantasy-Quest
Барнаул, просп. Ленина, 154а, корпус 2, офис 400
Тел. +7(3852) 608-900
Сайт: fantasy-quest.ru
Инстаграм: ig/fantasyquest  
Вконтакте: vk.com/fantasyquest  
Facebook: fb/fantasy-quest

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Комментарии

27.10.2017 11:19
- гость -

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27.10.2017 11:50
Анастасия

Была у них, очень понравилось, атмосфера оч клевая. Испытали кучу эмоций, супер идея о ночных играх, я надеюсь, что попаду.

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