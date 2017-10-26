Легкий танк на базе новейшей боевой машины пехоты "Драгун" в скором будущем может появиться на вооружении у российской армии, пишет "Российская газета".
Подчеркнем, что эта новинка сильно отличается от зарубежных аналогов. Она вооружена 125-миллиметровой пушкой и снабжена современными прицелами. Эксперты уверяют, что выигрывает машина у конкурентов и по огневой мощи. Цель можно будет поразить снарядами и управляемыми ракетами.
Большой плюс, что танк относится к категории плавающих. Двигатель мощностью более 800 лошадиных сил будет расположен в передней части машины.
Уже известно, что БМП "Драгун" успешно прошла испытания, и эксперты прогнозируют востребованность этой платформы.
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