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Полиция в Бийске задержала водителя автобуса одного из городских предприятий по подозрению в махинациях с дизельным топливом.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, правоохранители установили, что один из водителей корпоративного автобуса, используя электронный чип предприятия, периодически заправлял горючим свой личный автомобиль.
Так, мужчина присвоил 125 литров солярки на сумму около четырех тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый дал признательные показания и написал явку с повинной.
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