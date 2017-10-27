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Философия битвы: барнаульцев научат восточным единоборствам

, ИА "Амител"
Федерация Ушу Алтайского края приглашает детей и их родителей постичь искусство ушу

"Боевые искусства – это путь жизни и смерти, а не способ выяснения отношений" (с) Конфуций

"Мастерами ушу (кунг-фу) не рождаются, мастерами ушу (кунг-фу) становятся", – поется в известной песне. Стать мастером в этом виде спорта, приобрести силу, выносливость и овладеть восточными боевыми искусствами вашему ребенку поможет Федерация Ушу Алтайского края, в которой идет набор во все группы подготовки. 

Многие воспринимают ушу, или, как его иначе называют, "кунг-фу", как некие очень жесткие гладиаторские бои. Однако ушу – это гораздо больше, чем просто схватка двух соперников. Это целая философия, древнее восточное искусство, социальный и культурный феномен, не имеющий аналогов в мире и требующий к себе особого подхода. 

Почему ушу называют кунг-фу?

"То, что называется кунг-фу, и есть ушу". Это изречение на древнекитайском активно обсуждали на первом заседании нового Президиума международной Федерации Ушу. И это неслучайно – ожесточенные споры, считать ли ушу и кунг-фу названием для одного и того же вида спорта, ведутся до сих пор. Однако на Президиуме этим спорам положили конец. Было официально провозглашено: термин "кунг-фу" нужно использовать в его прямом историческом контексте. Теперь в преамбуле Устава международной Федерации Ушу четко сказано: "Ушу, также называемое кунг-фу". Так что при общем обозначении восточных боевых искусств можно использовать хоть тот, хоть другой термин – смысл от этого не изменится. Здесь они будут абсолютными синонимами. 

"Ушу – это искусство воина. Но такое определение много не расскажет, если человек не знает его глубины и внутреннего содержания. В этом случае здесь подразумевается совершенное умение быть воином. Но каков должен быть воин? В давние времена воин должен был обладать рядом качеств, которые делали его тем, кто он есть. Среди этих качеств — честь, отвага, сила, дисциплина".

Почему стоит заниматься ушу?

  1. Ушу – это общее название для всех китайских боевых искусств. Состоит из двух иероглифов: wu ("у") – "военный, боевой" и shu ("шу") – "искусство, техника". 
  2. Родина ушу – Китай. Именно поэтому философия ушу впитала в себя главные постулаты восточной мудрости и не сводится только к искусству вести бой и правильно "махать кулаками".
  3. Ушу никогда не учило применять силу для нападения, а, наоборот, в основе философии – уважение соперника, уважение своего наставника и учителя, а также мысль, что большая сила – это большая ответственность. И применять ее нужно с умом, только для достижения благородных целей, иначе человек недостоин называться человеком. Этот вид боевых искусств отличается своей многофункциональностью. Он включает в себя и техники рукопашного боя, и медицинские знания, и искусство каллиграфии, и основы китайской философии. 

  • Ушу – здоровье 

Ежедневные тренировки делают человека сильным, увеличивают выносливость и укрепляют здоровье. Факт. 

  • Ушу – это самозащита 

Правильно и вовремя нанести ответный удар – это тоже навык, которым владеют далеко не все. Причем речь здесь не только непосредственно о самих боях, но и о повседневных ситуациях, когда нужно проявить свою стойкость, дисциплинированность, силу духа и твердость характера. Ушу учит достойно реагировать на такие бытовые неурядицы, как спор в транспорте, хамство в магазине или важная встреча. Хотя на первый взгляд они и кажутся мелочами, но неумение справляться с ними может сильно отравить вам жизнь. Благодаря ушу у вас как будто появляется защитная оболочка, позволяющая спокойно и по-философски принимать все испытания, которые предлагает судьба. 

  • Ушу – это социально-культурное воспитание 

Любой спорт связан с самосовершенствованием человека. Посещая тренировки, человек преодолевает свои комплексы и недостатки и раскрывает свой внутренний потенциал. Одним словом, становится лучше. 

  • Ушу – это психофизический тренинг 

Ушу – это работа над своим сознанием посредством различных упражнений для тела. Это стиль жизни, где вы учитесь общаться, понимать мир, понимать себя, жить в гармонии со своим телом и духом. 

  • Ушу – это самореализация 

Ушу поможет вам стать профессионалом и найти свой путь в жизни. Познавая философию ушу, вы познаете окружающий вас мир. 

  • Ушу – это дисциплина 

Тренировки дисциплинируют. Потому что без регулярности попросту не удастся чего-либо достигнуть. Ни в спорте, ни в жизни. Но нужно быть готовым бороться с такими сложностями, как "невыполнимые" упражнения, лень, мнимое бессилие и желание сдаться. Зачастую им трудно противостоять, но результат стоит того. 

  • Ушу – это красота 

Если вы когда-нибудь посещали соревнования по ушу, то вы понимаете, при чем здесь это. Специальная спортивная форма, учитывающая особенности тела, мечи, шесты, легкие отточенные движения – можно любоваться до бесконечности. Ушу сочетает в себе скорость и резкость (северный стиль), мощь и напор (южный стиль), грацию и скрытую силу (Тайцзи). Поэтому ушу по праву считается наиболее красивым, зрелищным и эстетичным видом спорта. Всему этому вашего ребенка с радостью научат в Федерации Ушу Алтайского края

Почему именно Федерация Ушу? 

Совсем не обязательно отправляться далеко в Китай и как шаолиньские монахи забираться высоко-высоко в горы, чтобы овладеть искусством ушу и постигнуть дзен. Достаточно обратиться в Федерацию Ушу, которая располагает в Алтайском крае аж несколькими филиалами. Федерация начала работу 3 июня 2003 года.

Официально зарегистрирована 20 мая 2008 года. В 2011 году ее включили в состав "Федерации Ушу России". Тогда же она стала официальным представителем в Алтайском крае по виду спорта ушу. Имеет государственную аккредитацию. За свою историю Федерация добилась значительных успехов в подготовке спортсменов и продолжает достигать новых результатов в развитии ушу в Алтайском крае и по сей день. 

В цифрах

  • Воспитано 22 чемпиона и призера Сибири и России и 2 призера международных соревнований.
  • Более 500 человек занимаются сегодня в клубе
  • Работают 5 отделений: в Барнауле, Новоалтайске, Яровом, Славгороде и селе Черемное.

Преимущества

  • Занятия с раннего возраста
  • На тренировки можно приводить детей уже с 3,5 лет.
  • Опытные педагоги

Чемпионами юные спортсмены становятся под чутким руководством опытных тренеров, которые проходят тщательный отбор, подготовку и переподготовку, постоянно повышая квалификацию. Здесь тренер выступает не просто как человек, который натаскивает на определенную спортивную дисциплину, а как педагог, который думает не столько о достижениях и показателях, сколько заботится о душевном комфорте и всестороннем развитии своего воспитанника. С ними ваш ребенок в надежных руках. 

Своя философия

Философия Федерации соответствует всей китайской философии в целом. "Не мешать ребенку, а поддерживать его", – таков ее главный принцип.

Совместные тренировки

Это уникальная услуга Федерации полезна в нескольких аспектах. Прежде всего, детям, особенно маленьким, намного комфортнее ходить на тренировки вместе с родителями. Уже не так страшно и трудно приспособиться к незнакомой среде, когда рядом есть родной человек. Дети перестают стесняться и лучше выкладываются на занятиях. А значит, идет более качественное развитие. К тому же совместные тренировки сближают и учат лучше понимать друг друга. А что может быть важнее взаимопонимания в семье? 

Много адресов

Много филиалов как в Барнауле, так и за его пределами. Выберите тот клуб, который находится рядом с домом.

Занятия 

Стилей ушу существует довольно много, и в Федерации можно выбрать тот, который подойдет именно вам. Здесь предлагают занятия по таким направлениям ушу, как: 

  • Таолу 

Буквально – "комплекс дорожек". Комплекс упражнений, в одиночном варианте представляют собой аналог "боя с тенью", имитирующего схватку с одним или несколькими противниками. Включает удары руками, ногами, захваты, заломы, броски, удары в прыжке. 

  • Саньда 

Контактные поединки (спарринги) с жесткими правилами, не допускающими лишнего травматизма. Включает удары руками, ногами, захваты, заломы, броски, удары в прыжке. 

  • Тай-цзи цюань 

Один из самых распространенных внутренних стилей ушу. В переводе с китайского – "кулак великого предела". Во время тренировок ученики не отрабатывают боевые приемы. Здесь, собственно, их и нет как таковых по отдельности. Вместо этого выполняются так называемые "формы", или "таолу" – длинные последовательности плавных и замысловатых движений, внешне напоминающих некий загадочный танец. По сути, боевое искусство без оружия. 

  • Вин-чун 

Мягкий стиль, сотканный из множества нейтрализующих техник, которые требуют сдержанности, последовательности и расслабленности. 

  • Традиционные стили: 
  • Подражательные виды ("пьяный кулак", богомол, орел, тигр, змея), 
  • Различные виды оружия (алебарды, трезубцы, кинжалы, цепи, молоты и так далее), 
  • Внутренние стили (син-и цюань, багуа чжан, тунбей, ба-цзи цюань и так далее), 
  • Традиционный нань-цюань ("южный кулак"), 
  • Шаолиньские направления и многие другие. 

Группы 

В Федерации идет набор во все группы подготовки: 

  • Детские группы. (Для детей от 3,5 до 6 лет.)
  • Спортивно-оздоровительные группы (Для детей от 6 до 12 лет и от 12 лет и старше)
  • Оздоровительная группа  (Для взрослых от 18 лет и старше. Костяк составляют дети от 6 до 15 лет)

 "Главная задача ушу – это самосовершенствование себя. Все знают поговорку: "Изменишь себя – изменишь мир". Искусство воина раскрывает внутренний потенциал человека. Философия, физическая сила, отношение к себе и другим, взаимодействие с окружающим миром". 

Для кого 

  • Для тех, кто хочет сблизиться с ребенком. 

Занятия всей семьей позволяют решить конфликтные ситуации и укрепить взаимопонимание внутри этой ячейки общества. Занимаясь ушу, члены семьи совместно преодолевают проблемы, которые легко можно проецировать на жизнь. Таким образом, эти проблемы остаются в зале, а семья – счастливой, умиротворенной и еще более дружной, чем раньше. 

  • Для гиперактивных детей. 

Гиперактивность – настоящий бич современности. Этому диагнозу подвергаются многие дети. Однако ушу без таблеток и других химических веществ помогает избавиться от этой "болячки", просто направив энергию ребенка в нужное русло и развивая самоконтроль. 

  • Для детей и взрослых, желающих повысить качество жизни. 

Физическое здоровье – залог успешной и счастливой жизни. Ушу улучшает здоровье по всем параметрам: прибавляет силы и выносливости, тренирует мышцы, создает рельеф и выправляет осанку. 

Тренерский состав

Достигать успеха в ушу ребятам помогают педагоги с большим тренерским и спортивным стажем. Эти люди для своих воспитанников не просто учителя, а настоящие духовные наставники, которые вкладывают всю душу в свое дело. С детьми в Федерации занимается целая плеяда именитых в России и Алтайском крае "сенсеев": 

  • Петров Алексей Сергеевич – президент и главный тренер Федерации Ушу Алтайского края, обладатель 3-го Дуаня по ушу, тренер и судья 1-й категории. Опыт тренировок с 1994 года. Тренерский стаж с 2002 года
  • Борисов Артем Владимирович – тренер Федерации Ушу Алтайского края, обладатель 1-го Дуаня по ушу, тренер и судья 3-й категории, 1-й спортивный разряд по Ушу. Опыт тренировок с 2004 года. Тренерский стаж с 2014 года. 
  • Пахомов Егор Иванович – тренер Федерации Ушу Алтайского края, обладатель 1-го Дуаня по ушу, тренер и судья 3-й категории, 1-й спортивный разряд по Ушу. Опыт тренировок с 2004 года. Тренерский стаж с 2016 года. 
  • Воробьева Виолетта Игоревна – тренер Федерации Ушу Алтайского края, обладатель 2-го Дуаня по ушу, тренер и судья 3-й категории, 1-й спортивный разряд по Ушу. Опыт тренировок с 2004 по 2014 год в спортивной гимнастике, с 2014 года тренируется по ушу. Тренерский стаж с 2016 года.
  • Петрова Анастасия Николаевна – секретарь Федерации Ушу Алтайского края, обладатель 1-го Дуаня по ушу, судья 1-й категории. 
  • Левонтовский Константин Сергеевич (Яровое и Славгород) – тренер Федерации Ушу Алтайского края, обладатель 1-го Дуаня по ушу, тренер и судья 3-й категории, 3-й спортивный разряд по Ушу. Опыт тренировок с 2004 года. Тренерский стаж с 2016 года. 
  • Новгородцев Сергей Леонидович – представитель Федерации Ушу Алтайского края в Яровом и Славгороде, судья 3-й категории. 

Расписание и стоимость

Занятия ведутся с понедельника по субботу в утренних, дневных и вечерних группах. Стоимость: 1600-1800 рублей

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок овладел таким красивым, грациозным, эстетичным, но в то же время невероятно многогранным и серьезным видом спорта, то приходите в Федерацию Ушу Алтайского края, и вам позавидует даже Джеки Чан! 

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Барнаул, Деповская, 32 (школа №103) 
Ленина, 99 (клуб "Удар") 
Пролетарская, 76 (б/ц "Пилот") 
Чудненко, 62 (школа №31) 
Ленинградская, 7-Б (с/к "Горизонт") 
Павловский тракт, 80 (с/к "Штурм") 
+7 (964) 603-38-32 
Новоалтайск, Обская, 4 (центр здоровья Обской) 
+7 (996) 706-82-78 
Яровое, квартал А, д. 21 (школа №14) 
+7 (923) 756-36-88 
Славгород, Ленина, 243 (здание Педагогического колледжа)
+7 (923) 756-36-88 
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