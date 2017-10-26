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Эксперты консалтинговой компании из США Soufan Group назвали Россию главным поставщиком боевиков запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", сообщает Life.
По их данным, в рядах ИГИЛ на территории Сирии и Ирака воюют 3417 россиян. Вторым крупным "экспортером" боевиков американцы назвали Саудовскую Аравию — 3224 человека. Далее по "поставкам" живой силы в ряды террористов называются Иордания, Франция и Тунис.
Однако в то же время отмечается, что большинство завербованных людей в ИГИЛ технически попадают с территории Европы. Так, по данным Европола на 2015 год, через тренировочные лагеря экстремистов прошли от пяти до семи тысяч европейцев.
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