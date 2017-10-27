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Конец близок: голосование в премии "Народный знак качества" завершается

, ИА "Амител"
Всего неделя осталась у читателей Amic.ru для того, чтобы успеть отдать свой голос за лучшую, по их мнению, компанию Барнаула

Второй этап голосования в премии Amic.ru "Народный знак качества" подходит к концу. Уже 5 ноября мы закроем голосование и приступим к процедуре определения победителей. Более 5000 читателей Amic.ru уже сделали свой выбор и помогли нам выбрать самую "народную" компанию.

Голосование проходит по 17 номинациям, в которых представлено около 200 компаний. Amic.ru решил отказаться от "открытого голосования", мы хотим, чтобы премия проходила честно и номинанты не имели возможности накрутить себе голоса.

Также Amic.ru знает о любознательности своих читателей, поэтому еженедельно публикует итоги голосования в некоторых номинациях. Чью тайну мы откроем на этой неделе, смотрите ниже.

1. "Start Up года". В этой категории редакция самостоятельно выбирала номинантов, которые, по нашему мнению, ярко заявили о себе в этом году. Примечательно, что еще две недели назад лидером была совершенно другая компания. Итак, тройка "лучших":

  1. Шоу-рум "Вишня22": 415 голосов
  2. Бургерная "Крафт Бургер Бар": 186 голосов
  3. Стейк-бар "Братья Гриль": 80 голосов

2. "Торговая сеть года". Ежедневно все мы ходим в магазин за продуктами, пользуемся услугами большого количества торговых сетей. Amic.ru решил выяснить, кому барнаульцы отдают свое предпочтение. В первую тройку вошли компании: 

  1. "Ярче": 494 голоса
  2. "Альтерра": 312 голосов
  3. "Новэкс": 198 голосов

3. Также мы не обошли стороной и банки нашего города, ведь сохранность сбережений — важный вопрос. Барнаульцы отдали свои голоса следующей троице:

  1. "Сбербанк": 300 голосов
  2. "ВТБ-24": 156 голосов
  3. "Альфа-банк": 100 голосов

Напоминаем, что второй этап премии продлится до 5 ноября. Успевайте проголосовать за любимую компанию. Премия "Народный знак качества" — нам важен каждый голос!

 

*партнеры мероприятия

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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