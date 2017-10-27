Второй этап голосования в премии Amic.ru "Народный знак качества" подходит к концу. Уже 5 ноября мы закроем голосование и приступим к процедуре определения победителей. Более 5000 читателей Amic.ru уже сделали свой выбор и помогли нам выбрать самую "народную" компанию.
Голосование проходит по 17 номинациям, в которых представлено около 200 компаний. Amic.ru решил отказаться от "открытого голосования", мы хотим, чтобы премия проходила честно и номинанты не имели возможности накрутить себе голоса.
Также Amic.ru знает о любознательности своих читателей, поэтому еженедельно публикует итоги голосования в некоторых номинациях. Чью тайну мы откроем на этой неделе, смотрите ниже.
1. "Start Up года". В этой категории редакция самостоятельно выбирала номинантов, которые, по нашему мнению, ярко заявили о себе в этом году. Примечательно, что еще две недели назад лидером была совершенно другая компания. Итак, тройка "лучших":
- Шоу-рум "Вишня22": 415 голосов
- Бургерная "Крафт Бургер Бар": 186 голосов
- Стейк-бар "Братья Гриль": 80 голосов
2. "Торговая сеть года". Ежедневно все мы ходим в магазин за продуктами, пользуемся услугами большого количества торговых сетей. Amic.ru решил выяснить, кому барнаульцы отдают свое предпочтение. В первую тройку вошли компании:
- "Ярче": 494 голоса
- "Альтерра": 312 голосов
- "Новэкс": 198 голосов
3. Также мы не обошли стороной и банки нашего города, ведь сохранность сбережений — важный вопрос. Барнаульцы отдали свои голоса следующей троице:
- "Сбербанк": 300 голосов
- "ВТБ-24": 156 голосов
- "Альфа-банк": 100 голосов
Напоминаем, что второй этап премии продлится до 5 ноября. Успевайте проголосовать за любимую компанию. Премия "Народный знак качества" — нам важен каждый голос!
*партнеры мероприятия
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