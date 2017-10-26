Хоккейный клуб "Алтай" по ходу сезона продолжает менять свой состав на фоне кризиса, в который угодила команда. На данный момент барнаульская команда занимает последнюю строчку в чемпионате ВХЛ.
Как сообщает "Алтайский спорт", на этой неделе по обоюдному соглашению сторон были прекращены трудовые отношения с нападающими Максимом Симоненко (в этом сезоне принял участие в 12 играх, набрал 9 очков (2+7) по системе гол+пас), Степаном Ждановым (12 игр, 5+4), Василием Шаламовым (4 игры, 1+0), защитником Евгением Сысоевым (12 игр, 0+0). Напомним, ранее расположение барнаульской команды покинули форварды Павел Поправка (9 игр, 0+2), Дмитрий Маркелов (9 игр, 3+2), Алексей Красавин (9 игр, 2+4) и защитник Антон Мезенцев (8 игр, 0+0).
После просмотра группы игроков "Алтай" заключил контракты с шестью хоккеистами, трое из которых в прошлом сезоне выступали за смоленский "Славутич" – защитник Дмитрий Хафизов (21 год), нападающие Кирилл Градусов (20 лет) и Дмитрий Саломатов (28 лет). Также состав пополнили защитник Глеб Угаров (19 лет) из команды МХЛ "Спутник" (Альметьевск), нападающие самарского ЦСК ВВС Юрий Елизаров (22 года) и Василий Савельев (22 года). Напомним, ранее к "Алтаю" присоединился 21-летний вратарь Александр Зубарев.
После ухода Максима Симоненко новым капитаном "Алтая" назначен Сергей Абрамов.
Утром 26 октября "Алтай" отправился в поездку: 28-29 октября команда сыграет в Кургане с "Юниором", а 1-2 ноября – в Нижнем Тагиле с "Юниором-Спутником".
Комментарии
смешанные чувства у меня по поводу хоккея. начало и заявления были серьезные, но оказалось все туфта, причем полная. вот мне кажется не с того начинают. игроки игроками, но ведь надо помимо денег иметь тыл, подрастающее поколение, свою школу. а иначе можно долго тусовать игроков, да еще и хреновых. "А вы друзья как ни садитесь, Все в музыканты не годитесь" так кажется у классика? Готовьте молодежь. И результат с годами будет. Сразу не будет побед и всего остального.....И еще, ищите серьезного спонсора, кто у нас в крае в списке Форбс........?