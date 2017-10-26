Четверг, 26 Октябрь, 18:06

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Готовы ли вы платить за парковку в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,76
€ 68,29
2°
Обь
108см +10

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Народный знак качества-2017Дорожный ремонт – 2017 Отопительный сезон 2017-2018
Новости

Коммунальные службы Барнаула приняли на себя первый удар снежной стихии

, ИА "Амител"
В ночь на 26 октября в краевой столице начался мокрый снег

Обильные осадки выпали в Барнауле 26 октября. Высота снежного покрова составила 1 сантиметр. Коммунальные службы города вышли на расчистку снега и наледи во всех районах города. Работы ведутся на тротуарах и лестницах, остановках общественного транспорта.

Также коммунальщики сметают снег с проезжей части к прибордюрной полосе и обрабатывают дороги противогололёдными реагентами. Особое внимание уделяют спускам и подъемам, главным городским магистралям с большим потоком общественного транспорта.

Отметим, что многие водители оказались не готовы к выпадению снега – не сменили летнюю автомобильную резину на зимнюю. Администрация Барнаула обращается к автомобилистам с просьбой быть внимательными за рулем.


Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

26.10.2017 16:55
- гость -

Новость шуточная что ли? Где они снег разгребают? Куда реагенты сыплют?

0  0
26.10.2017 17:01
- гость -

Прекрасное видео. Вот только зачем трактора по лужам ездят? Солярку девать не куда?

0  0
26.10.2017 17:02
гость

(медленно по слогам) сти-хи-и?????

0  0
26.10.2017 17:10
- гость -

Вчера в 2 ночи Павловский щетками чистили и поливали водой, которая тут же замерзла.

0  0
26.10.2017 17:57
Злая гостья

Главное, работают! А что лужи разгребают и сухой асфальт поливают, чтобы льдом покрылся, - так это мелкие, ничего не значащие детали. Работают же, не сидят на лавке с семками.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя


Архив новостей
< октябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
18:03
Житель Алтайского края получил срок за секс с 13-летней девочкой 0
17:48
Коммунисты-плюралисты: алтайские депутаты КПРФ разошлись в оценках бюджета 0
17:31
Первый 14-этажный корпус нового общежития сдан Алтайскому госуниверситету 1
17:24
Telegram обжаловал штраф за отказ сотрудничать с ФСБ 0
17:12
Сколько дней россияне будут отдыхать в ноябре 2017 года? 23
17:07
Хоккейный клуб "Алтай" продолжает избавляться от игроков на фоне кризиса 1
16:50
Коммунальные службы Барнаула приняли на себя первый удар снежной стихии 5
16:34
Новосибирский аэропорт "Толмачево" эвакуировали из-за звонка о бомбе 1
16:25
Эксперты из США назвали РФ главным "поставщиком" боевиков запрещенной ИГИЛ 2
16:17
Водитель автобуса в Бийске устроил на работе личную АЗС и попал под дело 6
16:05
Танк, не имеющий аналогов в мире, изобрели в России 2
15:50
Бизнес в алтайских моногородах получит налоговые льготы 1
15:36
Вспоминаем, о чем писал Amic 30 октября 0
15:34
Хозяйка цифр: Алтайкрайстат возглавила Ольга Ситникова 13
15:22
Госдума рассмотрит проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума 4
15:15
Алтайский министр объяснил депутатам поздний старт отопительного сезона 0
15:03
Названы самые пунктуальные авиакомпании России 2
14:49
Восьмилетний ребенок попал под автомобиль Toyota Corsa в Горном Алтае 0
14:33
Топ-5 лучших смартфонов 2017 года составили эксперты 12
14:24
Команды "КВН-Алтай" разыграют оставшиеся путевки в финал для поездки в Сочи 0
14:12
Площадь Мира в Барнауле украсят 12-метровой новогодней елкой и "сакурой" 9
14:03
Жителям Алтая дали еще год на узаконение земли под домами-самоволками 0
13:52
Россияне оставили в интернете более 1 триллиона рублей 2
13:36
Подростки на Алтае перевернулись на одной из двух угнанных ими машин 3
13:22
Ремонт дворов в Алтайском крае выполнен на 70% из-за проблем с подрядчиками 1
13:13
Клюквенный морс: Роскачество развеяло миф о продукте "без консервантов" 1
13:04
ВЦИОМ: для большинства россиян пол кандидата в президенты не имеет значения 10
13:00
"Настрой тариф под себя": Tele2 меняет минуты на гигабайты интернета 1
12:51
Первые показы фильма "Матильда" не вызвали ажиотажа у жителей Барнаула 15
12:42
15 российских вузов вошли в список лучших в мире 3
12:33
Скворцова заявила о снижении числа абортов в России на 25% за пять лет 0
12:32
Бесплатный мастер-класс "ЕГЭ 2018 по истории" пройдет в Барнауле 0
12:24
Зимнее утро: барнаульцы делятся в соцсетях фотографиями выпавшего снега 0
12:13
Смету на ремонт 15 барнаульских дорог оценили в 9,8 млн рублей 1
12:02
Прожиточный минимум для алтайских пенсионеров вырос на 180 рублей 9
11:53
Волочкова рассказала, что чиновник в обмен на секс предлагал ей квартиру 15
11:41
В споре рождается бюджет: параметры казны Алтая приняты в первом чтении 2
11:35
Морозы под 30 градусов прогнозируют в Алтайском крае в ноябре 0
11:24
Война за дорогу продолжается: в барнаульском поселке разбирают баррикады 79
11:14
Покупатели по программам первого и семейного авто получат налоговые льготы 5
11:05
Замминистра РФ похвалил Алтайский край за подготовку к зиме и строительство 6
10:53
Главный механик МУПа в Горном Алтае идет под суд за гибель двух мужчин 4
10:44
"АвтоВАЗ" планирует выпустить 12 новых моделей Lada 0
10:32
Специальные предупреждения появились на берегах рек и озёр Алтайского края 0
10:27
С днем жестянщика: снежное утро в Барнауле началось с аварий 5
10:13
Зима пришла: трассы Алтайского края покрылись льдом 0
10:02
Фотограф из Барнаула с помощью краудфандинга собирает деньги на календарь 1
09:50
Дым от лесных пожаров окутал Владивосток 0
09:41
Курортный сбор с гостей Белокурихи начнут взимать с 1 мая 2018 года 2
09:35
Новые правила провоза ручной клади в самолете вступают в силу 5 ноября 8
09:28
"АлтайБаскет" потерпел два поражения в стартовых матчах чемпионата 0
09:17
Минтранс предложил штрафовать за простой вагонов 1
09:08
Подробности смертельного наезда маршрутки на пенсионерку в Барнауле 101
08:51
Несколько тысяч дворов Алтая войдут в проект благоустройства единороссов 15
08:34
Правозащитники Amnesty сравнили этапирование заключенных в России с пытками 23
08:19
В Барнауле с первого раза не нашли подрядчика для строительства "Сказки" 4
08:06
Коттедж со своей лесной зоной на участке продают под Барнаулом за 15 млн 2
07:45
Восемнадцать мне уже: что в России можно делать с 18 лет 2
07:24
Прятки с собственными детьми: как приставы взыскивают долги по алиментам 148
07:03
Скандальный фильм "Матильда" начали показывать в Барнауле: куда бежать смотреть 7
06:44
Как распознать фальшивые деньги и что делать, если они попали в ваш кошелек 7
06:23
Мокрый снег с метелями прогнозируют в Алтайском крае 26 октября 0
06:01
Посчитаем денежки: гид по доходам жителей Алтая и других сибиряков 8
05:41
"По морде дам": Жириновский устроил скандал с единороссом в шоу Соловьева 9
04:33
МВД Украины квалифицирует взрыв в центре Киева как теракт 1
03:14
Патриарх Кирилл рассказал о потребности Москвы в гастарбайтерах 24
02:18
Восьмиклассника нашли в школьном туалете в Волгограде с ранением в сердце 15
01:07
Двоих полицейских расстреляли в Ессентуках 1
00:55
Матвиенко допустила возвращение графы "против всех" на выборах 3

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0695 от 14.08.2017 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК и РА
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.