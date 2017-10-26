Обильные осадки выпали в Барнауле 26 октября. Высота снежного покрова составила 1 сантиметр. Коммунальные службы города вышли на расчистку снега и наледи во всех районах города. Работы ведутся на тротуарах и лестницах, остановках общественного транспорта.
Также коммунальщики сметают снег с проезжей части к прибордюрной полосе и обрабатывают дороги противогололёдными реагентами. Особое внимание уделяют спускам и подъемам, главным городским магистралям с большим потоком общественного транспорта.
Отметим, что многие водители оказались не готовы к выпадению снега – не сменили летнюю автомобильную резину на зимнюю. Администрация Барнаула обращается к автомобилистам с просьбой быть внимательными за рулем.
Комментарии
Новость шуточная что ли? Где они снег разгребают? Куда реагенты сыплют?
Прекрасное видео. Вот только зачем трактора по лужам ездят? Солярку девать не куда?
(медленно по слогам) сти-хи-и?????
Вчера в 2 ночи Павловский щетками чистили и поливали водой, которая тут же замерзла.
Главное, работают! А что лужи разгребают и сухой асфальт поливают, чтобы льдом покрылся, - так это мелкие, ничего не значащие детали. Работают же, не сидят на лавке с семками.