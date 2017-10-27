С 30 октября по 7 ноября российские школьники уйдут на свой заслуженный отдых — у них начнутся каникулы. Для тех родителей, которые еще не придумали, чем занять свое чадо в эти дни, Amic.ru составил свой гид по культурным мероприятиям, которые будут интересны ребятам разного возраста.

На природе

Для тех, кто хочет увезти ребенка подальше от городской суеты в дни школьных каникул, будет работать лесной парк "Берендей", расположенный в живописном уголке на границе Соснового Бора, в 30 минутах езды от Барнаула. Это комфортабельный банный комплекс для отдыха всей семьей. Здесь чистый воздух, спокойствие, единение с природой.

Гостям предлагаются банные и водные процедуры, рыбалка, проведение праздников, теплый деревянный дом и традиционные русские бани с вениками. Также здесь есть беседки, футбольная и волейбольная площадки, предоставляются услуги парильщика, "ваш повар", мангалы и решетки. Детки до 7 лет отдыхают бесплатно, а семьям со школьниками скидка 10 %. Лесной парк находится в Первомайском районе, на втором километре Заринской трассы. Все подробности можно узнать по телефонам: +7 (903) 947-76-49, +7 (929) 391-63-82 +7(3852) 252-649 +7(3852) 573-458 или на сайте комплекса.

В театр

29 октября в театре музкомедии покажут музыкальную сказку "Маугли", начало в 11:00. А в МТА в этот же день, только в 12:00, можно посмотреть детский детектив по произведению Астрид Линдгрен "Опасные приключения Калле-сыщика".

31 октября для ребят помладше в Молодежном театре Алтая пройдет "Сказка о Царе Салтане", начнется она в 12:00.

5 ноября в 12:00 для любителей приключений и путешествий в МТА покажут музыкальную сказку-игру "Остров сокровищ".

6 ноября краевую столицу посетит московский театр кошек Куклачёва и представит свою программу "Страна Кошландия". Как рассказывают в концертно-театральном агентстве "Лига-Арт, "Страна Кошландия" — уникальный спектакль, в котором присутствует высокопрофессиональное соединение драматургии, цирковых трюков и танцев. Спектакль ненавязчиво поучает малышей, как важно найти и не потерять верного друга и вместе преодолеть все трудности на пути к светлой мечте. На сцену выйдут 35 четырехлапых артистов, которые вместе со своими дрессировщиками покажут юным зрителям и их родителям настоящее шоу. Отдельно нужно сказать о музыкальном оформлении: создатели специально подобрали лучшие образцы популярной классики. Действие сопровождает музыка Моцарта, Россини, Чайковского, Прокофьева. Режиссером спектакля стал лауреат премии Правительства России Валерий Меркулов.

Детей до 3 лет, которые будут сидеть на руках у родителей, можно проводить бесплатно.

Выставки

В дни школьных каникул в Барнауле будет работать необычная выставка исчезающих картин "Мир ультрафиолета" в музее "Город" — это единственный в мире красочный проект иного восприятия реальности. При дневном свете и обычном комнатном освещении посетители выставки видят пустые полотна либо отдельную часть сюжета. Зато в темноте они как по волшебству "проявляют" яркие цветные картины – от портретов знаменитых личностей до известных мировых памятников архитектуры и животных. Также несколько картин посвящено достопримечательностям Барнаула.

Кино

Среди новых мультипликационных картин "Мы — монстры!" о смешной и чудовищно обаятельной семейке и яркая, практически покрытая блестками лента, основанная на сериале "Дружба — это чудо", "My Little Pony в кино".