За принятие бюджета Алтайского края на сессии АКЗС в первом чтении проголосовали 54 депутата, против 13. Казалось бы, что тут такого и зачем порталу Amic.ru тратить свое время и время своих читателей. Но есть один любопытный момент: мнения в одной фракции разделились, что бывает крайне редко, особенно если это касается такого важного вопроса, как бюджет. Обычно фракции голосуют консолидированно, заранее обговорив всё внутри своей группы.

Порталу Amic.ru удалось выяснить, кто и как голосовал за бюджет. Кстати, в АКЗС эти данные не открыты, и избиратели не могут посмотреть, как именно голосуют депутаты.

Так, "за" проголосовали все депутаты фракций "Единая Россия" и "Справедливая Россия", которые были на сессии. Это 44 и 6 депутатов соответственно. На сессии не было только одного депутата — единоросса Лунева, который, понятное дело, и не голосовал.

ЛДПР всем составом из девяти человек проголосовала против, как и анонсировал глава фракции Владимир Семенов, комментируя бюджет перед его принятием.

А вот в КПРФ не голосовали единым фронтом. Четыре голоса было за принятие бюджета, четыре против. И это при том, что глава фракции Мария Прусакова заявила перед голосованием, что коммунисты не согласны с некоторыми моментами и будут голосовать против.

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Ну а теперь самое интересное: кто голосовал за бюджет и против позиции партии. Это Вероника Лапина, Андрей Сартаков, Владимир Попов, Юрий Астанчик и Андрей Сартаков.

Вероника Лапина сообщила корреспонденту портала Amic.ru, что проголосовала за бюджет по ошибке.

"Я бюджет не поддерживаю. В секретариате подписывала документы в момент обсуждения, и когда началось голосование, в спешке так вышло", — сказала она.

По нашей информации, депутат уже обратилась с просьбой аннулировать ее голос по этому вопросу и приложить заявление к итоговому протоколу.

Андрей Сартаков заявил в беседе с корреспондентом Amic.ru, что его попросили не комментировать этот вопрос. Кто именно, не сказал.

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Сотовый телефон Владимира Попова на момент публикации материала был отключен.

Юрий Астанчик свою позицию Amic.ru объяснил подробно: да, мнение фракции он знает, но в данном случае выражал личное мнение, которое отлично от фракционного. Мнение народного избранника и заместителя председателя комитета АКЗС по аграрной политике, подчеркнул депутат.

"Алтайский край обеспечивает продовольствием множество регионов страны, мы прикладываем столько усилий в сельском хозяйстве, государственная и краевая поддержка срабатывают, раз мы при непростых погодных и природных условиях получаем такой урожай. Ну как мы можем не принять бюджет, как мы можем оставить аграриев без поддержки, пенсионеров – без пенсии, граждан – без мер социальной помощи? Что бы я потом сказал своим избирателям? Да, проблемы есть, но их надо решать конструктивно", — пояснил Астанчик, объясняя, почему поддерживает бюджет.

Конечно, мы обратились за комментарием и к главе фракции Марии Прусаковой, она же первый секретарь крайкома КПРФ в Алтайском крае. Она подчеркнула, что решение голосовать против было не просто фракционным, оно было партийным.

"Мы сделаем организационные выводы (по тем депутатам, кто голосовал за бюджет не по случайности, а намеренно — прим.ред.)", — резюмировала Мария Прусакова.